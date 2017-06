Atlas se pone meta alta para el Apertura 2017: 30 puntos

La meta del Atlas es ambiciosa. El presidente del club, Gustavo Guzmán la ha establecido este jueves: 30 puntos para el Torneo Apertura 2017. Con esa cifra, la directiva rojinegra pretende calificar a la liguilla por el título y, sobre todo, alejarse del descenso. Pero no sólo. Además, el técnico José Guadalupe Cruz está condicionado: si no suma al menos 25 unidades, cobrará sólo la mitad de su sueldo.

“Es un compromiso que tiene que ver con la remuneración de la gente. El compromiso son 30 puntos. Tenemos que llegar mínimo a la Semifinal y ya estando ahí, tiene que ser. Tenemos un equipazo, trajimos un centro delantero (Milton Caraglio), el muchacho nuevo (Uvaldo Luna), que nos puede ayudar igual o mejor que el ‘Fideo’ (Daniel Álvarez, quien salió del equipo)”, estableció Gustavo Guzmán.

El presidente del Atlas ha estado presente este jueves en la presentación de los refuerzos, Caraglio y Luna. Ahí, ha revelado por primera vez que el técnico José Guadalupe Cruz cobra sólo la mita de su sueldo. El resto, lo recibe sólo si suma al menos 25 puntos.

Durante el Clausura 2017, alcanzó la cifra de 26. Cobró su salario íntegro hasta entonces. Pero en el primer torneo con los Zorros no lo logró y se llevó sólo la mitad. Ahora, tras renovar con los Zorros, la historia será la misma. Ha firmado bajo idénticas condiciones, algo que no es común en México.

“Tiene un gran compromiso el ‘Profe’. No hay problemas de vestidor, ni de actitud. Hay unión en todos los aspectos en el equipo. Él aceptó una condición económica de su sueldo: el 50 por ciento del salario es por unidades. No cualquiera. Es el único de México. Tiene que lograr, para tener su sueldo completo, 25 puntos. En el primer periodo no lo ganó y fue la mitad”, detalló el dirigente.

El cambio de horario era necesario

A partir del Apertura 2017, el Atlas cambiará sus partidos como local. Ahora jugará los viernes a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco. El cambio, según el presidente del club, Gustavo Guzmán, era necesario para mantener sana la economía del conjunto tapatío.

“A nadie nos gustó el cambio de horario. Pero tenía una disyuntiva: o vender jugadores, como alguno de mis dos laterales, así como Garnica o irme a un tema de recibir más dinero por patrocinadores y televisión. Ahora tenemos números negros, pero vuelvo a tener en diciembre un tema de ajuste, donde quizás tenga que vender algo”, advirtió el presidente del club.

“Si tengo una buena asistencia, aumento de patrocinios y demás, no tendré problema. Pero no hay que olvidar el tema del cociente. Le daría en la torre a un proyecto serio, que ha costado, si vendo jugadores. Luis Reyes puede tener una lesión, bajar de juego y quizá el dinero que me llegaran a ofrecer ya no me lo dieran posteriormente. Hubo ofertas para pagarlo y entregarlo en un año. Rechacé todo. No sólo el América estuvo interesado”, concluyó Gustavo Guzmán.

