Milton Caraglio asegura que llega al Atlas con “hambre de gloria”

Llega sin ponerle número a sus pretensiones. No se compromete a una cifra específica de goles en su primer torneo como rojinegro. Pero eso sí, el delantero Milton Caraglio aseguró este jueves durante su presentación oficial que arriba al Atlas con “hambre de gloria”.

“Mi meta es estar en lo más alto, repetir lo que se hizo el torneo pasado y hasta mucho más. La verdad es que tenemos muchas ganas de conseguir cosas importantes. En la cabeza tenemos eso: que Atlas esté arriba, peleando con equipos grandes”, sentenció el refuerzo rojinegro.

“Me ilusiona la clase de jugadores que hay, que se mantuvo la base y que llegaron futbolistas que buscan cosas importantes. Tenemos hambre de gloria, ganas de levantar una copa, con mucha humildad. Por supuesto, es la idea. Uno viene a hacer la mayor cantidad de goles o ayudar al compañero, como pasó con Dayro (Moreno) y con Avilés (Hurtado). Esa es la idea: un equipo humilde y que se entregue al máximo al compañero”, añadió.

Milton Caraglio acaba de ser contratado por un club que tiene 66 años sin ser campeón de Liga. Sabe que sobre sus hombros caerá la responsabilidad de hacer goles. Y así, conseguir buenos resultados. Pero prefiere sacudirse la presión. Por eso, no establece una meta específica de tantos para su primer torneo con el Atlas.

“Me siento contento por llegar, por la confianza que me han dado para venir. Me brindaré al máximo, me entrego al 100 por ciento.Pero no me pongo metas de goles, porque es cuando menos convierto. La meta es marcar los más que pueda, ayudar al grupo y quiero hacer lo que en el torneo pasado faltó: la mayor cantidad de goles, así como complementarme con Matías, quien es un gran jugador”, sentenció.

Tiene buenos laterales

Pero además de lograr una buena dupla con Matías Alustiza, algo más ilusiona a Milton Caraglio: los laterales que tiene Atlas. José Madueña, por derecha y el seleccionado Luis Reyes, por izquierda, tienen constante aporte al frente. De sus botines salen centros que cualquier delantero desea.

“En el equipo hay mucha pasión, se disfruta jugar al futbol, hay hambre de lograr el éxito y en ese sentido me siento muy cómodo. Qué mejor que tener los laterales que tiene Atlas. Es espectacular, nada mejor para un delantero que tener jugadores que envíen centros buenos. Son rápidos y solamente debo estar preparado para concretar la mayor cantidad”, concluyó Caraglio.

