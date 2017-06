Uvaldo Luna viene de Colombia con ilusión de trascender en Atlas

Se formó en Tigres. Es mexicano. Pero el último año jugó con Patriotas de Boyacá, en Colombia. Había deseado la oportunidad que por fin se le presenta. Uvaldo Luna regresa a México para ponerse la camiseta del Atlas. Y afirmó durante su presentación oficial que tiene la ilusión de trascender.

“Creo que el jugador siempre busca trascender. Lo que hice en Colombia no es suficiente, tengo que dar más de mí, siempre. Atlas me ha brindado esa gran oportunidad para poder lograr muchas cosas aquí. Sé que lleva mucho sin ser campeón y es uno de mis objetivos”, aseguró Luna, durante su presentación este jueves.

“Es una gran oportunidad para mí en lo personal. Vengo con las ganas de que Atlas esté en la cima. Estoy contento de estar aquí, voy a dar lo mejor de mí para que este club esté arriba. He metido goles en Colombia, he trascendido en ese aspecto, pero lo más importante es que Atlas esté arriba”, sentenció el nuevo futbolista de los Zorros.

Uvaldo Luna se desempeña como volante. Él mismo describe sus cualidades. “Soy rápido y encarador. No soy egoísta. Una de mis cualidades son los buenos centros. El primer semestre en Colombia saqué goleador a mi centro delantero. Ahora quiero ayudarlos (a Matías Alustiza y Milton Caragolio) a que queden campeones de goleo”, aseveró.

Afirmó que llega con tranquilidad al cuadro Rojinegro. Se espera mucho de él, pero Luna asegura que todavía tiene que crecer como futbolista. “Presionado no me siento. Este equipo está lleno de grandes jugadores y yo no paro de aprender. Vengo a aportar de lo que ya sé y aprenderle a grandes jugadores que han estado en Selección. Está Rafa Márquez que es un ídolo y me va a enseñar muchas cosas”, concluyó.

