OPINÓN: Juan Carlos Osorio tiene su segunda llamada

Dicen en mi pueblo que hasta no ver no creer y justamente eso es lo que me lleva a pensar que Juan Carlos Osorio todavía está lejos de convencer a gran parte del gremio futbolístico nacional, teniendo enfrente el segundo gran examen de su labor al frente del Tricolor.

Y digo segundo, porque el primero lo reprobó cual niño sin estudiar la noche previa, en aquel humillante 7-0 ante Chile en la Copa América 2016, donde el Tricolor perdió todo el respeto de los andinos con la total complicidad del estratega tricolor, quien se quedó anonadado los 90 minutos sin muchas opcio- nes para que el resultado fuera diferente.

Pero eso ya es historia. Para muchos, con ese inolvidable tropiezo tuvo que ser destituido de su cargo, sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol decidió darle ese famoso espaldarazo para llevarlo a esta Copa Confederaciones, donde debutará nada más y nada menos que contra Portugal del enrrachado Cristiano Ronaldo. La misión no será sencilla, no obstante, mucha de la ideología de Osorio se tiene que ver reflejada en cada partido de este torneo internacional.

Sabremos si sus recurrentes rotaciones han servido de algo, si los llamados de elementos como Guillermo Ochoa, el más goleado de España y descendido por segunda ocasión en Europa, están justificados; al igual que Carlos Salcedo, quien prácticamente fue suplente toda la temporada con la Fiorentina.

Hoy, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Y es que la presión se vuelve mayor si se toma en cuenta que en la edición de 2013, el entonces desangelado técnico, José Manuel de la Torre, empezó a zurcir el camino hacia el pantano que concluyó con su despido al borde de la eliminación rumbo al Mundial del 2014.

La situación del predicador no tiene comparación, va con rumbo directo a Rusia 2018 acompañado por sus resultados positivos en una benevolente eliminatoria de Concacaf, aunque sigue con una deuda muy grande y no hay mejor momento para saldarla que en una competencia donde alguna vez, mejor dicho, en 2005, “jugó como nunca y perdió como siempre”, de la mano del Bigotón Ricardo La Volpe, pero esa es otra historia.

Osorio ha conformado una selección de jugadores disciplinados, respetuosos y hasta amigables, como

el mismo Carlos Vela, sin embargo nada de eso servirá de algo si no se consigue hacer historia en el segundo torneo importante que suma su proceso.



Con más futbolistas mexicanos en Europa, una campa- ña majestuosa de los medios y un liderazgo de futbolistas que son comandados por Rafael Márquez, el timonel colombiano no tiene pretextos y como el fin justifica los medios, no importa la manera, sino el resultado, este Tri está obligado a regresar con, al menos, un tercer lugar de la Copa Confederaciones, de lo contrario sería el segundo examen reprobado y entonces ¿con qué argumentos se sostendría en el cargo?