Atlas trabaja en Mazatlán con el título en mente

Dicen que soñar nada cuesta. La ilusión es gratis. Y la esperanza del Atlas se renueva cada seis meses. La institución tiene 66 años sin conseguir un título de Liga. Pero en el plantel existe la confianza, desde la misma pretemporada, en que esa sequía pronto llegará a su fin. Así lo aseguro el colombiano Jaine Stiven Barreiro asegura.

“Los objetivos son los mismos: tratar de hacer un buen campeonato, llegar a la Liguilla y ahora sí aspirar al título. El anterior nos quedamos un poco cortos en el último partido. Ahora toca levantar cabeza y seguir trabajando para estar en instancias finales”, explicó el colombiano desde Mazatlán.

En la playa sinaloense, el equipo que dirige José Guadalupe Cruz realiza la parte física de su preparación. El trabajo es intenso. De él depende que el equipo tenga buena condición para los próximos meses. “Una pretemporada es la cosa más importante de cara al campeonato porque es cuando uno se prepara en lo físico, futbolístico, técnico y táctico”, detalló el sudamericano del Atlas.

Ahora, Barreiro tendrá que asumir el liderazgo de la zaga rojinegra. Su compatriota, Leiton Jiménez, estará fuera durante todo el Torneo Apertura 2017, debido a una ruptura de ligamento cruzado. Dicha lesión le entrega a Jaine Stiven la responsabilidad de comandar la defensa.

“Es una responsabilidad difícil, pero igual vamos a trabajar para que la gente esté bien y segura en la defensa; ahora con la llegada de Facundo vamos a tener mucha experiencia. A Leiton lo vamos a suplir bien, nos va a hacer falta, pero vamos a trabajar para él”, aseveró.

Hay plena confianza

Confía en la gente que hay para suplir a su compañero. “Son excelentes jugadores, (Daniel) Arreola terminó muy bien la temporada, Gaddi (Aguirre) cuando le tocó lo hizo bien. Creo que tenemos centrales de alto nivel. Vamos a trabajar lo máximo para que quien esté, lo haga de la mejor forma”, sentenció Barreiro.

Este lunes, el futbolista colombiano festejó su cumpleaños en plena pretemporada. Estar lejos en una fecha especial de sus seres queridos no le hizo sentir mal. “Muy contento por estar aquí con mis compañeros, porque también son parte de mi familia. Feliz de estar aquí haciendo lo que más me gusta, me la he pasado bien”, concluyó el futbolista del Atlas.

