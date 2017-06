Carlos Salcido renovó por seis meses más con Chivas

Por ahora, la idea del retiro no pasa por su cabeza. El capitán de Chivas, Carlos Salcido no desea decir adiós al futbol. Tanto mente como cuerpo están aptos para jugar profesionalmente. El club le tiene alta estima. La institución lo considera en sus planes. Y por eso, ha renovado su contrato por seis meses más.

Al menos por otro torneo, el veterano de 37 años continuará con el Guadalajara. Hace apenas tres semanas, fue el encargado de levantar la copa número 12 en la historia del club. Y este lunes, al reportarse junto al resto del plantel para comenzar la pretemporada, se confirmó que ha extendido el convenio que recién había concluido.

El nacido en Ocotlán, Jalisco, podrá así continuar su carrera como rojiblanco. A lo largo de su trayectoria, había expresado más de una vez que el sueño que le faltaba por cumplir era coronarse con el Rebaño Sagrado. Luego de conseguirlo en el semestre del doblete (Copa y Liga) se comenzó a especular con la posibilidad de que anunciara su retiro.

“El día que me despierte y ya no sienta ese deseo de venir a entrenar o la ansiedad de que llegue el fin de semana para jugar, ese día me iré”, dijo durante el torneo pasado. Así, Carlos Salcido ha preferido dejar a un lado cualquier posibilidad de poner fin a su carrera. Se cuida como pocos y tiene toda la confianza por parte del técnico Matías Almeyda.

Inclusive, el propio “Pelado” le pidió al capitán rojiblanco mantenerse en el equipo. En la recta final del torneo pasado, antes de disputar el título frente a Tigres, el estratega argentino habló con el veterano. Le solicitó dejar de lado el retiro y continuar en Chivas, pues valora su aporte dentro y fuera del campo. Así, se ha confirmado la permanencia de Carlos Salcido, al menos por seis meses.

Terminaron las vacaciones

Este lunes, luego de tres semanas de descanso, terminaron oficialmente las vacaciones del Rebaño Sagrado. Los integrantes del plantel fueron citados a las 07:00 horas en la clínica de Rafael Ortega para realizar exámenes médicos. Posteriormente, se les solicitó presentarse en Verde Valle para realizar las pruebas físicas correspondientes.

Las únicas ausencias en Chivas fueron las de los seleccionados nacionales: Oswaldo Alanís y Rodolfo Cota se encuentran en Copa Confederaciones, mientras que Jair Pereira, Hedgardo Marín, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Alan Pulido están concentrados con el Tricolor que se prepara de cara a la Copa Oro.

¿“Chofis” al quirófano?

El lesionado Ángel Zaldívar sí acudió a realizar los exámenes con Chivas. Lo mismo que Javier Eduardo López. El caso de la “Chofis” es especial, pues ha trascendido que podría ser operado en las próximas horas para acabar por fin con los problemas de pubalgía que aqueja desde el torneo pasado.

Lo más visto de Publimetro: