VIDEO: Gol de Chicharito ante Portugal fue dedicado a sus detractores ¡mira cómo lo hago!

👉🏻J. HERNÁNDEZ 1️⃣4️⃣👈🏻 Recuerda que todos aquellos que te critican, son los que quieren verte diferente, porque ven en ti lo que NO serán jamás. Que esos que se la pasan criticando son los que "saben" vivir la vida de otros menos la propia, y que todos sus "NO" sólo son para ti el alimento del SÍ. Así que cuando te digan que "tú no puedes o no mereces" sígueles respondiendo 👇🏻 "MIRA CÓMO LO HAGO" 👀🤙🏼👊🏼 ➡️Máximo goleador de la selección mexicana, háganle como quieran ⬅️ #copaconfederaciones2017 #CH14 #48yContando #somosmaslosbuenos

A post shared by Martha Tena (@marthatena) on Jun 19, 2017 at 2:25am PDT