Rodolfo Pizarro no saldrá por ahora de las Chivas

En los últimos días, los rumores han ido en aumento. Según algunas versiones, el volante de Chivas, Rodolfo Pizarro, está en la mira de varios clubes. Su destacada actuación no solo con el Guadalajara, sino desde que estaba en Pachca, ha llamado la atención. Aparentemente, hay equipos de Europa interesados. Pero el técnico Matías Almeyda sentencia: no saldrá.

“Pizarro no sale. No creo que salga ningún jugador. Ya no. Habrá que esperar hasta diciembre para eso y veremos. Lo que me llamo la atención es que este draft, a diferencia de otros, podíamos haber sido vendedores. Eso está bueno, porque antes no se vendía nada y ahora sí quieren jugadores de Chivas. Eso habla bien de cada uno de los jugadores”, explicó el “Pelado”.

Del plantel que se proclamó campeón del Clausura 2017, salieron Miguel Ponce al Necaxa y Néstor Calderón, a Pumas. “En el lugar de Ponce tengo a (Alejandro) Mayorga y (Michelle) Benítez que todo el torneo pasado lo hice entrenar de lateral. La salida del ‘Pocho’ es pedida por él. Lo vamos a extrañar, pero entendemos la necesidad que tenía de asegurarse un puesto”, señaló el entrenador rojiblanco.

No ve desventaja

Son dos bajas y cero altas. Chivas no hizo contrataciones durante el pasado draft del futbol mexicano. Pero Almeyda no se siente perjudicado por ello. “Desventaja ninguna porque si somos los últimos campeones, por qué modificar el equipo. Si yo tuviese otros intereses, no sólo el dirigir, por ahí hubiera contratado 4 o 5 jugadores, yo no soy así”, aseveró.

Matías Almeyda reconoció que es complicado pensar en repatriar a alguno de los mexicanos que militan en el Viejo Continente. “Es difícil traer un jugador de Europa porque quien va, difícilmente quiere regresar. Igualmente, de los que están en Europa, yo uno sí traería, pero es difícil. ‘Chicharito’ no quiere venir”, bromea. Y finalmente, cuando se le pregunta por Carlos Vela, se limita a responder: “Sí, Carlos me gusta. Excelente jugador”.

