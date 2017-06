Atlas critica a Chivas por alejarse de la televisión abierta

La mañana de este miércoles, la rivalidad ha traspasado la cancha. El presidente del Atlas, Gustavo Guzmán, la llevó al terreno directivo. Y sin ningún reparo, criticó a Chivas por salirse de la televisión abierta. Aseguró que eso le afecta y que es esa la razón de que haya perdido patrocinadores en su camiseta.

“En Guadalajara estamos parejos. Reconocemos que la marca Chivas tiene una trascendencia nacional e internacional importantísima. A Jorge Vergara lo aprecio y admiro, pero yo lanzo un cuestionamiento: no tener televisión abierta. Al verse tan poquito en México, por estar sólo en Chivas TV y TDN, los anunciantes importantes buscan el impacto que tenemos aquí en el equipo. En Atlas los patrocinadores los ven millones cada semana”, explicó.

Durante la presentación de la empresa Potosinos como patrocinador que aparecerá en la camiseta, Guzmán aseguró que su equipo está por encima en cuestión comercial. “A partir de este año seremos transmitidos por Univision. Las marcas miden impactos y en eso somos muy superiores a Chivas, aquí en México. Simplemente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde tenemos la transmisión abierta, el número promedio varía entre 850 mil y un millón de televidentes”, aseveró.

El directivo añadió que el haber salido de la televisión abierta le afecta al Guadalajara. “Sí y la prueba está en que ya no tiene marcas (su camisa). Jorge Vergara comentó que es por limpiarla y respeto a la afición. Yo no creo que sea una falta de respeto. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, si bien son más medidos, todos tienen marcas. No veo que la afición se sienta mal porque la camisa del Atlas diga Coca Cola, Wibe o Potosinos. La afición quiere ver a su equipo ganar y con el dinero que recibimos de ellos armamos mejores equipos”, sentenció.

Será más visto

Además, el presidente del Atlas, Gustavo Guzmán, aseguró que ahora su equipo será mucho más visto, luego de cambiar sus partidos como local a viernes. Los aficionados rojinegros han externado su molestia, pero el dirigente sugirió, inclusive, que ese horario se quede como el definitivo.

“A nivel nacional nos estaban viendo alrededor de seis millones de personas y calculo que andaremos en nueve, por lo menos 50 por ciento más estando en viernes. Lo digo por la experiencia que tengo en TV Azteca. La audiencia que tenían Veracruz y Tijuana en el torneo pasado era impresionante. Atlas en el rating de la temporada pasada estuvo quinto, el primero es América. En ese rating ya no participa Chivas al no estar en televisión abierta”, afirmó.

No erradicará el grito

El grito de “eh, puto” ha causado muchos problemas recientemente al futbol mexicano. Nació en el Preolímpico rumbo a Atenas 2004, que se disputó en Guadalajara. La Barra 51, del Atlas, se atribuye su creación. Y el presidente rojinegro, Gustavo Guzmán, no parece preocupado por hacer algo para erradicar esa expresión.

“No quiero decir que estoy a favor, pero tampoco estoy en contra. Es parte de nuestra idiosincrasia. Al futbol vamos a divertirnos, la esencia era esa. Es más fácil lograr que nos callemos a que gritemos ‘eh, Atlas’. Es un tema de ustedes, para llenar páginas”, minimizó.

“Esta palabra si es homofóbica o no… ¿cuántas veces lo decimos al día? Tengo amigos que son gays y usan la palabra para expresarse. Se me hace que se le ha dado mucha importancia. Vuelvo a hablar del tema de gestión. ‘Memo’ Cantú es muy cercano a mí, pero le ha faltado gestión para sentarse con Giani Infantino (presidente de la FIFA) y explicarle lo que es (el grito). Es ridículo que en el país donde se juega la Confederaciones hay discriminación y salgan con esto”, concluyó el dirigente.

Lo más visto de Publimetro: