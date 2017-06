Ex mundialista Manuel Negrete, inconforme con rotaciones de Juan Carlos Osorio

El mundialista Manuel Negrete también está inconforme por como juega la selección mexicana de futbol en la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017, en específico con el trabajo del entrenador colombiano Carlos Osorio.

“A mí no me gusta. Como esa situación de que Javier Hernández juega bien y de repente ya no juega. Futbolistas que hicieron un buen partido y ya no están en el siguiente, aunque finalmente gana la selección”, dijo.

El equipo mexicano igualó 2-2 en su debut ante Portugal, campeón de Europa, y luego ganó 2-1 a un débil Nueva Zelanda que estuvo cerca de triunfar, y a los aficionados les dejó un sabor desagradable el funcionamiento de la representación nacional.

Comentó que esos cambios que hace Osorio en el once titular “no me gusta, porque eso crea una incertidumbre en el jugador, una desconcentración. Cuando jugamos nosotros nunca hubo una rotación así y más cuando se hacía gol, pero hoy nadie dice nada, y finalmente Osorio tiene los resultados y hay que seguir apoyando”.

Negrete, autor de uno de los goles más bellos en Copas del Mundo, supone que los jugadores están molestos por los cambios constantes que hace Osorio, porque a ningún jugador le gusta estar sentado en la banca cuando tiene posibilidades de anotar goles.

