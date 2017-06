VIDEO: Faitelson le dice al “Chelís” que está en ESPN para conseguir “chamba” de DT

David Faitelson suele no tener “pelos en la lengua” y ahora fue José Luis Sánchez Solá el blanco de sus críticas.

Durante la emisión del programa Futbol Picante de ESPN, previo al duelo entre México y Nueva Zelanda, el “Chelís” aprovechó el espacio para aclararle a Faitelson que no se burla de Juan Carlos Osorio y amenazó con volverse a ir del programa como lo hizo en el Mundial de Brasil.

Hugo Sánchez secundó a Sánchez Solá al acusar al periodista de poner cosas en “sus bocas” sin haberlas dicho jamás: “David, no lo hagas de siempre, es un estilo que no agrada mucho”.

Eso encendió al comunicador y le aclaró unos puntos al “Chelís” y a Hugo: “Me molesta de su parte que primero tiren una idea, y después retrocedan, no, no, hay que tener los suficientes pantaloncitos para sostener lo que de dice. A mi no me amenace, si quiere pararse, párese”.

Hugo Sánchez volvió a intervenir y le dijo a Faitelson “¡mentiroso!”

David, ya encendido reviró: “Está bien, soy un mentiroso y no se de futbol, pero yo tampoco estoy aquí en la televisión para utilizar este medio y después conseguir un equipo y después trabajar en otro equipo”.

Mira el video: