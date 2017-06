“Me acuerdo de Jorge Campos, no me acuerdo de nadie más": DT de Rusia

Enfrentar a México es algo muy especial para el técnico de la Selección de Rusia, Stanislav Cherchesov, quien afirmó guardarle un gran cariño a este país en el que disputó el Mundial Juvenil en 1983.

“A México lo tengo en el corazón”, indicó el estratega, quien además tiene un recuerdo del portero Jorge Campos.

“Me acuerdo de Jorge Campos que era un jugador fantástico, un portero maravilloso. No me acuerdo de nadie más, pero espero que no se lo tomen a mal”, dijo.

De cara al duelo de este sábado ante el “Tri” dentro de la Copa Confederaciones Rusia 2017, el estratega indicó que espera una alta exigencia, pero confía en la capacidad de su equipo.

“Nos vamos a esforzar mucho. Tenemos que centrarnos en nuestras responsabilidades. Es verdad que México está clasificado muy por encima de nosotros y en teoría, tal vez sea mejor que nosotros, que hemos empezado desde cero y pasamos por distintas fases hasta llegar a la fase final”, indicó.

Aceptó que esperan “un partido interesantísimo para mañana porque así como tenemos nuestras ventajas también sufrimos con nuestros puntos débiles”.

Así mismo, descartó que las constantes rotaciones que realiza su homólogo de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, puedan sorprenderle, al afirmar que ha analizado muy bien a toda la plantilla de la CONCACAF.

“Hay una cosa que sabemos seguro: van a tener los 23 jugadores que han traído aquí y los hemos estudiado muy bien sabemos quién juega en qué posición. Ya veremos el once inicial, pero tenemos suficiente información para hacer frente a esto”, sentenció.

