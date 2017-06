"Nos partimos la mad... todos": 'Chicharito'

El delantero mexicano, Javier Hernández destacó el trabajo en equipo que realizó el Tricolor para lograr el triunfo, pues a pesar de que en esta ocasión no estremeció las redes, aseguró que no hay héroes ni villanos.

“Sería muy injusto como decir quién es el héroe del partido porque aquí jugamos todos y corremos todos. Aquí quien hace el gol no es el héroe ni quien se equivoca es el villano. Aquí jugamos, corremos y nos partimos la madre todos. Queremos ganar para darle alegría a nosotros, a nuestras familias, a todo el pueblo mexicano y la táctica o técnica ya son otras cosas, también influye el rival. Si hubiera un librito y fuera una ciencia cierta, todo mundo la querría y hay que estar muy tranquilos”, sentenció.

Luego de que el Tri se impusiera 2-1 ante Rusia, ‘Chicharito’ valoró que por tercera vez consecutiva, el conjunto nacional se repusiera de una desventaja para sacar el resultado.

“Más que levantarse es ganar. Es el segundo partido de los tres que tuvimos y no perdimos, algo que nos da mucha tranquilidad y confianza, pero no nos creemos ni los mejores ni los peores. Calificamos en segundo lugar, queríamos el primero, pero no se pudo, pero hicimos buena Fase de Grupos”, apuntó.

Finalmente, dejó claro que el objetivo del cuadro azteca es conquistar el título, por lo que no tiene a un rival favorito para enfrentar en Semifinales, pues tendrá que ganarle al que sea, ya sea Alemania o Chile.

“Si queremos ganar este torneo, con el que sea, porque son dos potencias mundiales y nuestro propósito es llegar a la Final y ganarla, con toda la modestia y humildad, teniendo respeto como el que tuvimos”, indicó.

