Chicharito defiende a Layún de detractores en su cumpleaños

El delantero Javier Hernández, felicitó a Miguel Layún a través de su cuenta de Twitter por su cumpleaños número 29 con un emotivo mensaje, pero hubo a quién no le gustaron las palabras y criticaron al jugador del Porto, a lo que Hernández respondió en defensa de Layún.

Estas fueron las palabras del Chicharito, pues todos recordamos el #TodoEsCulpaDeLayún:

Tras el mensaje, el tuitero @KoopasProd le escribió a CH14 que Layún es el jugador más débil, que jamás haya visto.

By far the weakest soccer player I've ever seen play💀 https://t.co/pWPqT9ugEg

— A. (@KoopasProd) June 25, 2017