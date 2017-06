Iniciamos un capítulo especial de Marcador Final, por Gustavo Torrero

Este lunes 26 de junio comenzamos un capítulo especial con este nuevo proyecto de Publimetro para la ciudad de Morelia, Michoacán a invitación expresa de mi amigo Juan Carlos Osio Laris.

Para este servidor será un placer comentar cada lunes lo más importante y trascendental del acontecer deportivo de cada fin de semana, así como lo hacemos también cada domingo en el programa institucional deportivo de Cadena Rasa “Marcador Final”, que usted hace favor de escuchar por la estación de Los 40, en el 92.3 de FM de 18:00 a 20:00 horas desde hace 15 años, de ahí el nombre de esta columna.

El sábado nos desayunamos con el partido de Copa Confederaciones donde la Selección Mexicana de Futbol se impuso a su similar de Rusia por 2 goles a 1; increíble pero cierto, porque realmente teníamos nuestras dudad de si el Tri de Juan Carlos Osorio saldría con vida de este encuentro debido a que jugaba contra los locales y anfitriones del torneo.

Lo que más me gustó de la escuadra nacional es el carácter que mostró, más allá de si jugó bien y bonito, las ganas, el deseo y el coraje mostrado ante los rusos me dejaron más que complacido, principalmente con el gol de Hirving Lozano quien desde afuera del área chica cabeceó con pase largo de Héctor Herrera y a pesar de que el portero en su afán de despejar con la pierna derecha le dio una patada criminal en el pecho a Lozano, el mexicano no se distrajo y anotó el gol de la diferencia, por algo va Lozano a jugar la próxima temporada con el PSV Eindhoven de Holanda.

Pero vaya polémica que se ha desatado en las redes sociales, a unos les gusta y aplauden a la Selección, otros dicen que juega horrible pero que han tenido fortuna, que si el DT Osorio se tiene que ir, que si es el gran héroe que porque entrega resultados, etc, etc, etc, total que a nadie se le da gusto.

El siguiente rival de Mexico en la Copa Confederaciones será Alemania, el próximo jueves a las 13:00 horas, mientras que la otra semifinal, el miércoles, la disputarán Chile y Portugal. Cabe destacar que de las diez ediciones anteriores de la Copa Confederaciones, Mexico ha logrado avanzar a semifinales en 6 ocasiones con un título, en 1999 en el estadio Azteca con aquel equipo conformado por Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramón Ramírez, García Aspe y compañía, un Tri con mucha clase, estilo y hambre de triunfo, lo mismo que se espera del actual equipo.

¿Querían resultados? Osorio los está dando con solo dos derrotas desde que asumió el mando, sin un fútbol espectacular ni un juego bonito, ni mucho menos, pero este equipo se tiene que acostumbrar a ganar, ojalá fuera con un juego espectacular, eso lo deseamos todos.

Los invito a seguir nuestra página de rasadeportes.com y nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter estamos también como Rasa Deportes o en mi Twitter personal @gustavotorrero