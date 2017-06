Tras el título, Chivas quiere mantenerse en la cima

Probar las mieles del triunfo le gustó. Por eso, el delantero de Chivas, Ángel Zaldívar, aseguró que el equipo desea mantenerse en la cima. Tras conquistar el título número 12 de su historia, el Guadalajara se encuentra en plena pretemporada. Desde Cancún, el plantel sueña ya con seguir en la élite del futbol mexicano.

“Este es el inicio en busca de conseguir más cosas. Chivas alcanzó las metas más grandes y ahí nos queremos mantener. Sabemos que no será fácil, pero trabajamos a tope para continuar por ese camino ganador. Estamos muy motivados y con la mentalidad de seguir triunfando”, explico Ángel Zaldívar.

El “Chelo” Zaldívar no ha tenido la mejor de las fortunas. Cerró el torneo pasado con una lesión que lo alejó de la titularidad. Regresó en la etapa final y pudo jugar algunos minutos en el partido por el título, frente a Tigres. Después, fue llamado a Selección Mexicana y tuvo que regresar por un esguince en el tobillo izquierdo. Ahora, se enfoca en la pretemporada con el Rebaño Sagrado.

“Todos estamos muy contentos porque se cumplió la meta que anhelábamos. No fue un torneo fácil. A mí me tocaron momentos difíciles, pero todos nos apoyamos siempre desde donde estamos y eso hace un grupo muy fuerte. En lo personal, he venido de menos a más en mi proceso de recuperación. Me siento bien, trabajando a la par de mis compañeros a buen ritmo para estar pronto al 100 por ciento”, sentenció el delantero rojiblanco.

Apoyo a los jóvenes

Para la búsqueda del título número 13 de su historia, Chivas no se reforzó. Las caras nuevas del Guadalajara provienen de las fuerzas básicas. Son 10 novatos los que hacen la pretemporada con el plantel que dirige Matías Almeyda. “Ahora toca arropar a muchos jóvenes e impulsarlos a estar conectados con lo que buscamos”, concluyó Ángel Zaldívar.

