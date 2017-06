Carlos Salcedo defiende al técnico Juan Carlos Osorio

Las críticas son fuertes en contra de Juan Carlos Osorio. A pesar de que los resultados de su gestión son positivos, el técnico nacional es constantemente señalado, sobre todo, por el sistema de rotaciones que implementa. De un partido a otro es capaz de cambiar hasta nueve futbolistas, pero el seleccionado mexicano, Carlos Salcedo, salió este lunes en su defensa.

Salcedo arribó al Aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara. Estará dos semanas en la Perla Tapatía para realizar su rehabilitación, luego de que el domingo fue operado en Monterrey del hombro izquierdo. Dicha lesión, sufrida en el duelo ante Nueva Zelanda, lo obligó salir de la Selección Mexicana, en Rusia.

“Ya es cuestión de cada quien. Mucha gente lo ve de fuera, pero nosotros estando dentro… Sabemos que es difícil porque juegas el domingo en la noche, el día siguiente es regenerativo, no trabajas casi nada porque viajas. Después, te queda el martes que se cumplen las 48 horas después de un juego que es cuando el futbolista se siente más agotado. No puedes trabajar mucho y luego viene otro partido de alta exigencia. Entonces, creo que por algo llaman 23 jugadores. Eso que hace él es muy benéfico para la selección porque sigue creando esa competencia interna y nadie se siente seguro en su puesto. Eso es positivo”, explicó.

Consideró que las críticas para el entrenador han sido desmedidas. “Hicimos los puntos que Portugal (primer lugar de su grupo). Ahorita hablan de que también Alemania usó a 22 jugadores y no se les critica. Entonces, al final nosotros tratamos de que eso haga el menos ruido posible, nos enfocamos en el campo”, aseveró el defensor central.

Y expresó apoyo total. “Nosotros estamos 100 por ciento con el ‘profe’ (Osorio). Mucha gente puede ver rotaciones y criticar. Pero esto es para nosotros, para nuestras familias y la gente que realmente ama este país. El que es 100 por ciento mexicano, va a estar contento si se gana. Como se gane, contra la selección que se gane: al final, quien lo quiere disfrutar, qué bueno. Quien no lo quiera disfrutar para sacar una polémica de eso, es razonable para ellos”, afirmó.

Explicó enseguida el argumento deportivo para defender el sistema de rotaciones. Asegura que el no tener un cuadro base no impide construir fuerza de conjunto. “Es simple porque este grupo viene trabajando hace un año. La manera en que trabajamos es por partido. Un día antes del juego no sabemos quién va iniciar o quién no. A veces pone un 11 titular que en el entrenamiento toda la semana fue igual y te acostumbras, pero también puede que no sea ese 11. Entonces las dinámicas del ‘profe’ son buenas. No veo que el equipo de un bajón y los números están ahí”, aseveró.

Finalmente reveló que ve al Tricolor con posibilidades de ser campeón. Se mostró seguro de que el jueves, en Semifinales ante Alemania, se hará un buen partido. “Sí, para mi si tiene bastante calidad y mucha armonía. Hay mucha hermandad en el grupo, eso nos hace fuertes contra este tipo de selecciones. Es una gran oportunidad, hay mucha calidad. El conjunto está muy fuerte, anímicamente y en todos aspectos. Será un partido muy bonito y vamos a disfrutar mucho el pase a la Final”, concluyó Carlos Salcedo.