Facundo Erpen vuelve al Atlas con la ilusión de una final

En su primera etapa como rojinegro, le tocó perder una final de Copa Mx. Y ahora que está de regreso con el Atlas, el argentino Facundo Erpen sueña con llegar de nuevo a un partido por el título, pero esta vez quiere que sea de Liga. El refuerzo de los Zorros quiere ese campeonato que se le ha negado al club por 66 años.

“Ojalá. A pesar de que estuvimos cerca con Atlas en la Copa que perdimos en penales (frente a Morelia, en su primera etapa con el club), el título de Liga es el que más importa en México. He peleado liguillas, pero me he quedado corto y me gustaría llegar a una Final. Poder levantar la copa sería espectacular, más aquí que ha pasado tanto tiempo sin títulos, para poder regresarle algo a Atlas de lo que me ha dado”, explicó este martes.

“Las pretensiones son altas y dejaron vara alta con los puntos que hicieron el torneo anterior. Queremos volver a pelear Liguilla, dejar de lado la salvación y buscar la clasificación. Esa es la mentalidad del equipo, que está fuerte. Debemos tratar de seguir arriba, es lo más claro que tenemos ahora”, añadió el veterano de 34 años.

Pero tampoco rehúye al compromiso. No teme a la responsabilidad de alejarse del descenso. “Los seis años aquí me he salvado las seis veces. Con Puebla en la última fecha, con un empate en Torreón fue un logro importante. En Morelia también. Habíamos arrancado 15 puntos abajo y en la última fecha nos salvamos. Fue espectacular. Ya es algo común en mi carrera y estoy acostumbrado”, detalló.

Retiro no pasa por su mente

Para volver al Atlas, Facundo Erpen tuvo que sacrificar dinero. Ganará menos que con Morelia. Pero era su deseo. Y aunque tiene 34 años, dice que tiene mucho que aportarle a los Zorros. El retiro ni siquiera pasa por su mente.

“Hubo sacrificio de las dos partes. Lo hablamos y lo primordial era estar en la institución. Tenía muchas ganas de volver. Hace un año tuve la posibilidad, pero lo gente de Morelia se había portado bien y queríamos seguir en el proyecto porque habíamos prometido dejar a Morelia en Primera. Fueron dos años difíciles y emocionantes. Contento de volver al Atlas luego de dos años y medio de andar en otros equipos”, señaló.

Y en este momento de su carrera, decir adiós no le pasa por la mente. “Es prematuro hablar. Recién cumplí 34 años, no he tenido operaciones y no pienso en retirarme, sino en seguir. Estoy contento de volver al Atlas, equipo que me abrió la puerta de venir a México. Los años pasan, pero la mentalidad está intacta. Siempre fui un profesional y en los últimos años he trabajado mucho”, concluyó Facundo Erpen.

