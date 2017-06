“México debe ser favorito ante Alemania”: Jared Borgetti

Goleador histórico de la selección mexicana hasta hace poco y dos veces mundialista, Jared Borgetti conoce bien el valor de la experiencia en los momentos de mayor presión. Incluso ante un bisoño equipo alemán.

El retirado delantero cree que la veteranía de algunos futbolistas mexicanos en torneos grandes podría marcar la diferencia el jueves, cuando el “Tri” enfrente a Alemania por las semifinales de la Copa Confederaciones.

A pesar de que ninguno supera los 31 años, jugadores como Javier Hernández, Guillermo Ochoa y Giovani Dos Santos suman al menos dos y hasta tres mundiales en sus carreras, además de otras participaciones en Copa América y Copa de Oro. Alemania, en cambio, sólo convocó a tres futbolistas del plantel que ganó la Copa del Mundo de 2014, y en su mayoría trajo a Rusia a jóvenes promesas de la Bundesliga con la mira puesta en el futuro.

“La experiencia de varios jugadores mexicanos tiene que salir adelante y tratar de marcar diferencias en este partido”, dijo Borgetti a The Associated Press, mientras observaba un entrenamiento de México en este balneario a orillas del Mar Negro. “Creo que debería ser favorito México por las selecciones que presenta cada uno de ellos. Todo el respeto para el futbol alemán, por la historia que tiene, pero creo que no viene ni lo mejor que puede traer”.

LE MARCÓ DOBLETE A LOS GERMANOS

Hace 12 años, Borgetti tuvo su propia experiencia ante una joven y prometedora selección alemana, y precisamente en una Copa Confederaciones.

En esa ocasión, el “Tri” se enfrentó por el tercer puesto a los anfitriones germanos en el torneo que sirvió de antesala a la Copa del Mundo de 2006. Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski y Per Mertesacker daban sus primeros pasos en una selección que terminaría cuarta en aquel Mundial. Ya como unos viejos lobos, los tres conquistaron la corona en 2014 en Brasil.

Borgetti marcó un doblete en ese encuentro por la Confederaciones de 2005, un partido que el “Zorro del Desierto” empató a los 85 minutos y que Alemania ganó en tiempo extra con un tanto de Michael Ballack.

El exdelantero del Bolton inglés, Santos Laguna, Atlas y otros clubes mexicanos se retiró de la selección como su máximo artillero histórico con 46 tantos, una marca que perduró hasta que “Chicharito” Hernández lo superó este año para elevar el récord hasta 48.

México no contará con uno de sus jugadores más curtidos en este tipo de partidos, el volante Andrés Guardado, quien ha disputado tres mundiales pero está suspendido por acumulación de tarjetas.

“Creo que sí hay que exigirle algo y México tiene que salir y hacer mucho mejor las cosas”, señaló. “Así es que si México no puede ser favorito ante una selección B por decirlo así de Alemania, ¿entonces contra quién tendríamos que ser favoritos, la C o la D?”

