Hugo Sánchez envía polémico mensaje a Juan Carlos Osorio

La Selección mexicana se prepara para enfrentar a su similar de Alemania, en la Semifinal de la Copa Confederaciones, duelo que sin duda alguna será la prueba de fuego para el estratega nacional, Juan Carlos Osorio.

Ante esta situación y fiel a su estilo, Hugo Sánchez ex director técnico y ex jugador del combinado nacional, le pidió al colombiano demostrar que merece ir al Mundial con el Tricolor.

“Osorio, aunque tengas las amígdalas muy inflamadas, es el mejor momento para que demuestres que mereces estar hasta el Mundial”, declaró el ‘Pentapichichi’ en entrevista para Marca Claro.

De igual forma, Sánchez se mostró crítico ante el sistema de juego (rotaciones) de Osorio y aseguró que no le ve mucho futuro como timonel del Tricolor.

“La rotación no es bueno como un sistema, estamos a poco tiempo de un Mundial y si sigue Osorio, porque dudo que continúe, no por los resultados sino porque no tenemos la confianza de que hay una forma de jugar definida de cara al Mundial”, manifestó.

Para finalizar, el ex jugador del Real Madrid reveló que le gustaría que México venciera a Alemania, para vivir una revancha ante Chile y ganarles 7-0 en la Gran Final.



