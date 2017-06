VIDEO: Los problemas que interrumpieron la conferencia de 'Chicharito' y Osorio

Problemas con los micrófonos, las bocinas y los traductores en Sochi, Rusia, previo al duelo de semifinal por la Copa Confederaciones entre Alemania y México, interrumpieron la conferencia de prensa ofrecida por Javier Hernández y Juan Carlos Osorio, quienes tuvieron que esperar más de 10 minutos para responder las preguntas de los medios de comunicación.

Por momentos se vio afectada la serie de cuestionamientos para ambos elementos de la Selección Mexicana, pues ocurrió un desperfecto en la sala donde se dio al rueda de prensa, motivando que esperaran, sin reparo, el momento en que se pudieron solucionar los problemas.

Mientras los organizadores del evento les solicitaron que salieran un momento del lugar de la conferencia, “Chicharito” y Osorio prefirieron mantenerse frente a las cámaras y micrófonos alrededor de 10 minutos cuando se terminaron por resolver los imprevistos que no fueron más que una anécdota.

Una vez que empezaron las dudas de la prensa, una de las primeras preguntas fue el sentir de “Chicharito” por enfrentarse al país donde actualmente vive: “Llevo casi 40 días con mi selección, comiendo comida mexicana, conviviendo con mucha gente mexicana y eso es lo que está en mi mente ahora. No he jugado mucho contra su selección. De Alemania… vivo ahí pero no creo que sea el momento de hablar de eso”.

“Tienen varios jugadores jugando en otros países, así que no importa si los conoces o no, como ya lo explicó (Osorio) sobre el sistema que tratan de cambiar, es algo nuevo para mí en la cultura que tengo sobre Alemania”, abundó Hernández Balcázar.

Sobre el tema de las famosas rotaciones que constantemente utiliza Juan Carlos Osorio en el Tricolor, Chicharito aseguró que no tiene problemas con ello, pues siempre ha recibido explicaciones claras del estratega colombiano sobre lo que quiere en la cancha, aún cuando en algunas ocasiones la ha utilizado más por una banda que como centro delantero: “No importa si juegan en México, en Europa, en equipos ‘top’ o no. Esa es una de nuestras grandes cualidades y una de las razones por las que el entrenador decide hacer una buena cantidad de rotaciones. Te hace entender (Osorio) y razonar su idea y así es mucho más fácil llevarlo a cabo”.