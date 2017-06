“Bofo” Bautista dirá adiós al futbol en el Estadio Jalisco

Cada historia tiene un final. Para Adolfo Bautista ha llegado el momento de decir adiós. Este sábado, a las 20:00 horas, se despedirá en el Estadio Jalisco. Un partido amistoso entre Amigos del “Bofo” y Leyendas de la Liga MX. Veteranos reunidos con el objetivo de homenajear a un futbolista diferente.

“Ahorita estoy tranquilo, pero asimilarlo es complicado porque es algo que tanto amas y lo dejas para siempre. Puedes andar en algunos eventos, pero no es lo mismo que jugar profesionalmente. Siempre hay principio y fin. Ha llegado el momento de decir adiós, ver a futuro, prepararme bien porque quisiera ser técnico o directivo. Espero se dé y por ahora quiero disfrutar la despedida el sábado”, explicó este jueves, durante una conferencia de prensa, el ex futbolista de Chivas.

Hans Westerhof viajó desde Holanda exclusivamente para despedir al “Bofo”. El sábado será el técnico de Bautista. “Es un placer para mí estar otra vez en Guadalajara. Tengo grandes recuerdos de Chivas y del Estadio Jalisco, de la afición y los jugadores. Me tocó muy buen equipo con muchos buenos jugadores, como Oswaldo (Sánchez), Ramón (Ramírez), (Juan Francisco) Palencia y (Manuel) Sol”, dijo el entrenador.

Y enseguida bromeó. “Hay un partido de despedida de nivel y eso es sólo para los creativos porque son los más populares. Lo entiendo muy bien, me tocaron muchos creativos y no son los más fáciles para los entrenadores, ni Romario ni ‘Bofo’. Tengo más pelo gris hoy, pero en parte es gracias al ‘Bofo’, vamos a ver mañana en el entrenamiento porque hasta ahora no es titular. Tiene que ganarse ese lugar”, agregó, para provocar risas.

Romano elogia a Bautista

Rubén Omar Romano será el técnico del equipo llamado Leyendas de la Liga MX. Fue entrenador de Adolfo Bautista en sus inicios, con Tecos. Es un hombre querido por el “Bofo”. Por eso ha sido invitado. Y el estratega se desvive en elogios para el homenajeado.

“Sí, sin lugar a dudas es uno de los mejores que tuve como jugador. Un futbolista diferente a los demás. Lo llevamos de a poco porque darles responsabilidad a los jóvenes es perjudicial. Poco a poco fue demostrando lo diferente que era, más allá de su carácter introvertido. Era disciplinado y con un talento especial, por eso cuando me fui a Morelia fue el primero que pedí”, aseveró el argentino.

