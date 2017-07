'El futbol en México solo beneficia a los dueños': Márquez

Con información del Informador

Aunque el tema de la conferencia de prensa de hoy tendría que haber sido la Selección mexicana y su choque de mañana contra Portugal, Rafael Márquez no se guardó sus puntos de vista acerca del funcionamiento del futbol mexicano.

“El futbol en México es un negocio que tal vez solo beneficia a los dueños y no tanto a los futbolistas. En México tenemos un gran infraestructura más no el desarrollo como tiene España, no quizá las metodologías que en España, en este caso el Club Barcelona, y realmente vamos progresando demasiado lento en México”, dijo el michoacano en rueda de prensa en Moscú, donde apareció acompañado por el seleccionador nacional, Juan Carlos Osorio.

Desde su regreso a su país natal después de su paso por los campeonatos de España, Francia e Italia, Márquez se ha convertido en una voz crítica y autorizada dentro del sistema del futbol mexicano. Este año Márquez se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Asociación de Futbolistas Mexicanos, un organismo que espera cubrir la histórica ausencia de un ente que represente los intereses de los jugadores en México.

Márquez cree que el desarrollo del futbolista en la Liga MX “es demasiado lento” y las oportunidades son pocas, en un campeonato que recientemente cambió sus reglas para permitir a los clubes alinear hasta diez extranjeros por partido: “Todo debe empezar en fuerzas básicas y luego, como está la competencia en nuestra liga, las opciones que tienen jóvenes que son muy pocas y el desarrollo de los jugadores es muy lento a comparación de lo que puede ser Europa, Argentina, Chile, Brasil”.

El defensa, que busca hacer historia llegando a su quinta Copa del Mundo, pide a los clubes mejorar el trabajo en fuerzas básicas y facilitar la salida de jugadores mexicanos al extranjero.

En cuanto a su participación en la Confederaciones, el jugador de 38 años dijo sentirse “afortunado” por poder mantener un nivel que le permita continuar disputando ese tipo de torneos, aunque confesó que ha sido un proceso difícil desde el punto de vista fisico. “Vengo de una cirugía de espalda. No ha sido fácil la recuperación, pero he trabajado a marchas forzadas para estar aquí”, dice el rojinegro, histórico jugador de la Selección mexicana.