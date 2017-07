Tricolor no sabe ganar fuera de México duelos de ‘vida o muerte’ de Mundial y Confederaciones

Fuera de un Mundial o una Copa Confederaciones celebrados en México, el Tri nunca ha ganado un partido de eliminación directa y en Rusia ante Portugal por el tercer lugar no fue la excepción.

El timonel Juan Carlos Osorio no quedó exento de la estadística que acompaña a los entrenadores del Tri históricamente.

En las Copa del Mundo, el combinado azteca no clasificó de la fase de grupos en los certámenes que participó entre 1930 y 1966. En el primer campeonato celebrado en el país en 1970 alcanzó los cuartos de final y perdió ante Italia.

Entre las copas de 1974 y 1990, el cuadro nacional no clasificó en tres ocasiones y en 1978 no superó la fase de grupos.

Fue hasta 1986 cuando clasificó a octavos de final y por primera vez ganó la eliminatoria directa ante Bulgaria pero quedó eliminado en cuartos ante Alemania.

A partir de 1994 y hasta 2014, la historia fue cíclica. Siempre superó la fase de grupos pero nunca pudo en eliminación de octavos de final.

En Confederaciones los resultados han sido similares, porque el tercer lugar alcanzado en 1995 ante Nigeria (cuando el torneo se llamaba Rey Fhad) fue logrado en penaltis.

En Arabia 1997, Japón/Corea 2001, y Brasil 2013 culminó su participación en fase de grupos, y fuera del título ante Brasil en 1999, su siguiente actuación destacada llegó en Alemania 2005 cuando se quedó en el cuarto lugar tras un partidazo ante Argentina.

Estados Unidos, con menos participaciones en torneos FIFA, logró superar la semifinal de la Copa Confederaciones 2009, tras vencer a la generación dorada de España.

Mundiales

1930 Primera ronda

1950 Primera ronda

1954 Primera ronda

1958 primera ronda

1962 primera ronda

1966 primera ronda

1970 Cuartos de Final (Avanzó directo a Cuartos)

1974 No acudió

1978 Primera ronda

1982 No acudió

1986 Cuartos de Final (Ganó Octavos de Final)

1990 No acudió

1994 Octavos de Final

1998 Octavos de Final

2002 Octavos de Final

2006 Octavos de Final

2010 Octavos de Final

2014 Octavos de Final

Copa Confederaciones

1995 Tercer lugar (Perdió Semifinal y ganó el tercer lugar en penaltis)

1997 Primera ronda

1999 Campeón en México (ganó Semifinal y Final)

2001 Primera ronda

2003 No acudió

2005 Cuarto lugar

2009 No acudió

2013 Primera ronda