Pulido volvió lesionado, triste y con deseo de operarse

La Copa Oro no era un torneo más. Para Alan Pulido significaba una gran oportunidad de pelear por un puesto. Ahí, quería llenarle el ojo a Juan Carlos Osorio. Y así, levantar la mano para ser considerado en la próxima Copa del Mundo. Pero el delantero de Chivas sufrió una lesión. Por eso, al volver a Guadalajara, este lunes, ha expresado su tristeza.

“Me pone triste porque tenía mucha ilusión de jugar ese torneo (Copa Oro). Sabía que por ahí se podían hacer grandes cosas para ser tomado en cuenta para el Mundial que es el objetivo. Al final por algo pasan las cosas. Estoy tranquilo y hay que seguir trabajando”, explicó.

El sábado pasado sufrió una fractura de húmero en el brazo derecho, en el amistoso contra Paraguay. Pero la ilusión de estar en Rusia 2018 nadie se la quita. “Obviamente no. Dentro de todo lo malo, fue un brazo y no una pierna. Eso me inhabilita más tiempo. Hay que seguir con ese objetivo que es el Mundial y regresar mejor”, añadió el centro delantero de Chivas.

El tiempo de recuperación será largo. “Me dijeron que como dos meses o dos y medio. Es una lástima porque quería primero estar en la Copa Oro, que para mí era muy importante. Son cosas del futbol, así pasa y hay que adaptarse. Ya me siento más tranquilo. Simplemente triste por lo que me pasó, pero al final trato de asimilarlo. Dios ha estado conmigo y al final lo asimilo”, aseveró.

“Lo mejor es operarme”

En Estados Unidos, le recomendaron no operarse. Pero regresó a Guadalajara para consultar al doctor Rafael Ortega. La intención del propio delantero es ingresar al quirófano. “Estuvieron revisándome dos doctores, especialistas de huesos, en fractura de brazo. Me dijeron que lo mejor para ellos era no operarme, pero que era mi decisión. Soy futbolista profesional, estaré teniendo caídas y contacto físico, entonces creo que lo mejor es operarme”, concluyó Alan Pulido.

