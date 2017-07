Televisa gana la batalla del rating de la Copa Confederaciones

La batalla por la preferencia de la audiencia en los juegos de la Selección Mexicana durante la Copa Confederaciones 2017 fue ganada por Televisa sobre TV Azteca.

Datos proporcionados por “Nielsen-IBOPE México” señalan que la empresa propiedad de Emilio Azcárraga se impuso en audiencia a la de Ricardo Salinas Pliego en las cinco transmisiones de los juegos del Tri en Rusia.

Los números indican que Televisa gozó en todos esos partidos de más del 20% de participación de audiencia, mientras que Azteca solamente llegó a esa cifra en el México vs. Portugal de la fase de grupos.

El balance general fue: México-Portugal (Televisa: 26.1% vs. Tv Azteca: 21.3%), México-Nueva Zelanda (22.9 vs. 15.6), México vs. Rusia (23.3 vs. 16.5), México-Alemania (24.1 vs. 15.8) y México-Portugal (26.3 vs. 16.7)

Francisco Javier González, Oswaldo Sánchez, Raúl Pérez y Raoul Ortiz fueron de los “hombres fuertes” en las transmisiones de la empresa de Chapultepec 18; por su parte, los del Ajusco apostaron a su fórmula más explotada: Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos, con la participación de Jorge Valdano.