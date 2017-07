Tras vencer al campeón, Atlas se enfoca en siguiente amistoso

En Atlas todo es alegría. Luego de vencer al campeón Chivas por 2-0, el miércoles pasado en partido amistoso, los Zorros lucen sonrientes. Pero la celebración debe quedar atrás, pues la pretemporada continúa. Este sábado, el equipo que dirige José Guadalupe Cruz, tendrá un amistoso más.

El tercer duelo de preparación será frente al Reno 1868 FC, en el Greater Nevada Field, de la ciudad de Reno, Nevada. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 horas y Atlas buscará su segundo triunfo de la pretemporada. En su primer duelo perdió frente a los Leones Negros por 1-0 y luego derrotó al Guadalajara, en una edición del clásico tapatío disputada en San Antonio, Texas.

“Bien, más allá de que es un partido de preparación en plena pretemporada y que el funcionamiento tal vez no es lo que queremos, creo que hicimos un gran trabajo. Ganamos un Clásico y le ganamos al campeón así que estamos contentos”, señaló el guardameta argentino, Óscar Ustari.

El miércoles pasado, Chivas tuvo importantes ausencias. No contó con sus seleccionados nacionales y algunos lesionados. Pero Ustari no le resta importancia al resultado. “Me imagino, por conocer el pensamiento del cuerpo técnico (de Chivas, encabezado por el argentino Matías Almeyda) que este año van a querer repetir. No fue un rival relajado. Sí le faltaron jugadores importantes que están en selección, pero también es de destacar el trabajo nuestro”, agregó.

Por último, reconoció que no se pierde de vista el problema porcentual en el que está metido el Atlas. “Tenemos aspiraciones altas. La vez pasada entramos en Liguilla y salimos en primera ronda. Ahora tenemos una lucha importante de tratar de salvar la categoría (los Zorros son antepenúltimos de la tabla de cocientes), así que hay que enfocar los objetivos en eso”, finalizó Ustari.

