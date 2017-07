OFICIAL: Osorio es suspendido por la FIFA

El estratega colombiano Juan Carlos Osorio se perderá la Copa Oro debido a la sanción impuesta por la comisión disciplinaria de la FIFA, tras agredir al árbitro y ser expulsado durante el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones.

Así lo dio a conocer la FIFA a través de un comunicado de prensa, en donde además de los seis partidos, fue acreedor a una multa económica de 5 mil francos suizos, aproximadamente 94 mil pesos mexicanos.

Cabe destacar que Osorio podrá cubir sus partidos de suspensión en la Copa Oro 2017; sin embargo, si el Tri es eliminado se perderá los duelos correspondientes al Hexagonal final de Rusia 2018.

“La suspensión se cumplirá durante los próximos partidos oficiales de la selección mexicana, programados para disputarse en la Copa Oro de la CONCACAF 2017. Dependiendo de la fase en la que el partido final de la selección mexicana tenga lugar en la Copa Oro de la CONCACAF 2017, los partidos de suspensión que pudiesen quedar pendientes serán cumplidos en los próximos encuentros oficiales” se puede leer en el comunicado.

Mexico coach Juan Carlos Osorio has received a six-match ban after his dismissal vs Portugal during the #ConfedCuphttps://t.co/AOW19TpAdD

— FIFA.com (@FIFAcom) July 7, 2017