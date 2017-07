Juan Carlos Osorio se disculpa por su comportamiento en Confederaciones

El director técnico de la Selección mexicana, Juan Carlos Osorio, ofreció disculpas ayer por su comportamiento agresivo en la Copa Confederaciones, en la que insultó a los árbitros y que le costó un castigo de seis partidos de suspensión, por lo que no podrá estar al frente del Tri durante toda la Copa Oro.

“Ofrezco mis más sinceras disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por mi comportamiento en el juego de Portugal. Reitero que asumo toda la responsabilidad y respeto cualquier decisión de la Federación. Me duele mucho (la suspensión), porque es un torneo importante, Don Decio me ha informado sobre el ejemplo que debo de dar. Espero que no vuelva a acontecer”, declaró el timonel colombiano en conferencia, previo al debut del combinado nacional en el certamen que tendrá lugar esta noche, ante El Salvador, en el Qualcomm Stadium.

A poco menos de dos años de su llegada al banquillo, el ex entrenador del Puebla ya hizo historia al frente de la Selección azteca, pues en un hecho sin precedentes, se perderá todo un torneo luego de ser ser suspendido por la FIFA tras insultar a los árbitros y mostrar un comportamiento agresivo durante el partido por el tercer lugar en Rusia 2017, ante el campeón de Europa.

Es así que el entrenador colombiano se perderá todo el certamen de la Concacaf, en el mejor de los escenarios, pues en caso de que, por primera vez, el Tricolor quedara eliminado en la Fase de Grupos, Osorio tendría que cumplir los tres partidos restantes de sanción en la Eliminatoria Mundialista, ante Panamá, Costa Rica y Trinidad y Tobago.

Dicha situación es histórica en la Selección mexicana, pues ni estrategas como Miguel Herrera, quien se caracteriza por su efusivo carácter, o José Manuel de la Torre, tuvieron un castigo de tal magnitud, incluso ni Javier Aguirre, quien pateó al jugador panameño, Ricardo Phillips, en la segunda jornada de la Copa Oro, en 2009, acto que le costó tan sólo tres partidos de suspensión.

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol analiza apelar este castigo, por lo que revisará la situación: “La magnitud de la sanción es discutible. Estamos en el proceso de evaluar, buscando las evidencias que puedan existir más allá del video puntual, para tomar una decisión para ver si se apela o no”, declaró el presidente de la FMF, Decio de María, al respecto.

