Atlas asegura que va por 30 puntos en el próximo torneo

Atlas tiene dos objetivos claros: superar lo hecho el torneo pasado y, en consecuencia, alejarse pronto del descenso. Los Zorros aún tienen la espina clavada tras la eliminación en Cuartos de Final ante Chivas. Ahora, quieren llegar más lejos. Pero el plantel no se olvida del problema en la tabla porcentual.

“En lo personal estamos muy claros en el objetivo que queremos. No hay una persona que no piense en superar lo del torneo pasado. Tenemos la espinita de que pudimos hacer más. No hay impedimento para logarlo y esperamos llevar lo que hemos realizado en la pretemporada al torneo. Cuando hablo de superar, veo cómo trabajamos y este equipo tiene que pelear el campeonato”, afirma Daniel Arreola.

Y enseguida, le puso una cifra a la meta. Una cosecha importante de unidades es importante para el ya cercano Torneo Clausura 2017. “Al equipo lo veo bien, muy conjuntado. Si pasamos los 30 puntos será buenísimo; si no, con 26 puntos estamos dentro de la liguilla”, estableció el defensor central rojinegro.

“Siempre hemos pensado en León (su rival de la primera jornada), yo estoy ansioso de que ya empiece el torneo. Queremos arrancar con el pie derecho. Los partidos que hemos disputado en pretemporada nos han servido para pensar cómo se nos puede parar enfrente León. Lo hecho en pretemporada suma en la confianza”, explicó.

Pero no pierde de vista que el Atlas comenzará el torneo sólo por encima de Veracruz (por dos puntos) y Lobos BUAP, en la tabla porcentual. “No podemos dejar de lado ese tema. Es algo que nos pica para salir lo antes posible del problema. Las primeras fechas serán importantes para eso. Estamos pensando primero en León y de ahí para adelante”, sentenció Arreola.

Destaca el aporte de Rafael Márquez

Tras su participación con la Selección mexicana en Copa Confederaciones, Rafael Márquez recibió descanso. Se esperaba que este martes se reportara a los entrenamientos, pero no fue así. El cuerpo técnico decidió ampliar las vacaciones del cuatro veces mundialista. Será hasta el próximo lunes cuando se presente. Y el defensor Daniel Arreola destacó el aporte de ex futbolista del Barcelona.

“Nos aporta experiencia y madurez. A los jóvenes les da consejos. Te aporta mucho el hecho de tenerlo en la cancha, por la personalidad que maneja con los árbitros. Te da mucho el tenerlo. Sigo creciendo, lo veo trabajar y si él se tira de cabeza por estos colores, lo mínimo que debemos hacer es realizar lo mismo”, explicó.

“Rafa es nuestro líder dentro y fuera. A nosotros nos aporta mucho, estamos 100 por ciento con él, es un hombre importante. Debemos sumar buenas vibras para que con él o sin él, hagamos más que el torneo pasado. Debemos juntarnos y buscar lo que tanto queremos: ver al Atlas campeón”, concluyó Daniel Arreola.

Lo más visto de Publimetro: