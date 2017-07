Chivas suspira por el regreso de Javier “Chicharito” Hernández

Chivas suspira por el regreso de uno de sus últimos ídolos. Pero sabe que por ahora no es posible. Sin embargo, eso no apaga la ilusión. Matías Almeyda, técnico del Guadalajara, sueña con que Javier “Chicharito” Hernández vuelva a vestirse de rojiblanco mientras aún es joven… no cuando ta esté viejo.

“A ‘Chicharito’ no lo podemos traer. Ese sí es refuerzo. Y no es por un tema de dinero sino que los jugadores dan prioridad a su sueño de estar en Europa. Pero él sabe que Chivas es su casa y esperamos que vuelva joven, no viejo”, explicó este miércoles el entrenador.

Y es que a decir del “Pelado”, Hernández es el único futbolista que llenaría esa etiqueta de refuerzo ante la ausencia de Alan Pulido. El autor de dos goles en la pasada final ante Tigres se perderá prácticamente todo el Apertura 2017. Se fracturó el húmero derecho con la Selección Mexicana y tardará 18 semanas en sanar.

Así, el Guadalajara renuncia a la posibilidad de incorporar a alguien más. En el pasado draft intentaron hacer una contratación, pero no se pudo. Ahora, se apoyará a los jóvenes de fuerzas básicas. “No encontré uno para traer. Fuimos a buscar uno solo que fue Aquino y Tigres no lo vendió. Después, si yo trajera un lateral derecho hundiría a Diego Cortés y dejaría de ser congruente con lo que hablo (apoyar a jóvenes). Si traigo un mediocampista mixto, sacaría la posibilidad de Ángel López. Es momento para que el proyecto y el proceso se acompañen por esta parte (oportunidad para la cantera)”, detalló Almeyda.

“Después, no encontré otros jugadores que superen a Michael Pérez, al ‘Gallito’ (José Juan Vázquez), que superen a Jesús Sánchez o que superen al ‘Aris’ (Edwin Hernández). Lamento mucho la salida de Ponce porque fue una decisión de Miguel y fue muy respetada. Es un jugador muy querido en el grupo y le deseamos lo mejor. Los demás, tenemos dos por puesto y donde nos faltan jugadores hay posibilidad de subir a la gente de fuerzas básicas”, agregó.

La clave para que esos jóvenes de cantera funcionen, Matías Almeyda la conoce. “Lo importante es sacarles presión, porque los jóvenes no son los refuerzos. Si les pongo esa presión, seguro los quemo a los 10 minutos. El joven tendrá que equivocarse y si no se equivoca, mejor. Pero no es refuerzo, es el complemento dentro de un proyecto”, concluyó el entrenador de Chivas.

