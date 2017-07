'No sabe hacer ni los cambios; lo que le interesa es cobrar', directivo ataca a Osorio

La imagen de Juan Carlos Osorio poco a poco se ha ido deteriorando en el gremio futbolístico nacional, pues sus rotaciones no terminan por convencer y ahora un ex directivo del Puebla, Hugo Fernández, quien fue el que lo trajo a la Liga MX en 2011, afirmó que al colombiano lo único que le interesa es cobrar.

En entrevista para W Deportes, Fernández le dio con todo al estratega cafetalero, pues lo consideró un buen entrenador, pero no alguien capaz de resolver los problemas que se van presentando en los partidos: “Es un hombre muy trabajador, eso no se le puede negar porque sí se dedica mucho al futbol y estudia al rival, pero después cuando se le presenta el escenario en un partido no lo sabe desarrollar ni solucionar”.

Hugo Fernández trajo a Osorio en 2011 para que dirigiera al PueblaMEXSPORT

Fernández añadió que las rotaciones las aprendió en algún lado, pero antes de incorporarse al Tricolor, pues en su etapa con La Franja no acostumbraba a trabajar de dicha manera: “No tiene los recursos para ser el DT de México. Le queda grande la selección porque no puede hacer bien ni los cambios. Eso de las rotaciones es algo que le vio hacer a alguien seguramente porque antes, en Puebla, no lo hacía”.

El uruguayo explicó que a Osorio lo que le importa es cobrar, pues solamente cambiará su estilo de trabajo cuando vea que estar próximo a ser despedido: “Osorio es un peligro, es una bomba de tiempo. Eso de ponerle a alguien que le diga que no haga rotaciones será inútil, no cambiará. Un DT de categoría no necesita que le digan que tiene que hacer o ¿Para qué lo tienen a él entonces?”.

“Él no les va a hacer caso, cuando vea que está pronto a que lo corran, seguramente ahí cambiará. A él lo que le interesa es cobrar, no va a renunciar y sabe que si lo corren le van a tener que pagar todo. México tiene buen equipo, con buena base y con grandes jugadores, me da pena lo que está haciendo. Si yo estuviera en la FMF, ya hubiera cambiado entrenador”, abundó.