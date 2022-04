‘Profe’ Cruz respetará el lugar de Rafa Márquez

La segunda parte del torneo pasado, no contó con él. Y al Atlas le fue mejor. Pero ahora, Rafael Márquez está de regreso. Es un hombre de jerarquía. Por eso, el técnico rojinegro, José Guadalupe Cruz, le respetará el lugar para el Torneo Apertura 2017.

«Se lo ha ganado y se lo sigue ganando. Yo lo veo trabajar diario con ambición, ganas, hambre, es ejemplar. Ha ganado todo, él podría estar en la playa tranquilo, retirado, disfrutando sus logros, su trayectoria porque tiene el futuro asegurado. Pero viene aquí y trabaja como el que menos ha ganado, como los novatos», explicó Cruz este jueves.

«Por supuesto que no puedo descartar a Rafa ni a nadie antes del inicio. Rafa no debe demostrar nada a nadie, sabemos su capacidad. Los resultados fueron más favorables sin Rafa, pero eso es parte del trabajo y en ese trabajo también esta Rafa. Cuando Óscar Ustari no estuvo los resultados se dieron con Miguel Fraga, pero el trabajo de Ustari ha permitido que Fraga crezca», detalló el estratega.

«Rafa y Ustari han sido gran influencia. Son nuestros capitanes y no los podemos descartar. Rafa hasta los últimos días se verá cómo está, si físicamente y futbolísticamente tiene ritmo no lo puedo descartar, al contrario lo tengo que considerar», sentenció el entrenador de los Zorros.

Cambio de posición

Rafael Márquez se unirá a la pretemporada del Atlas este viernes. Si está en buenas condiciones, arrancará el torneo como titular. Pero lo que sí parece un hecho es que cambiará de posición. Ya no estará en el medio campo, que ha funcionado bien sin él. Al parecer, volverá a la defensa central.

“Conmigo Rafa ha tenido mucha participación. Mayormente no ha tenido lesiones. La operación (de espalda) fue una cosa crónica de tiempo atrás. A mí me ha dejado satisfecho como contención. Pero hoy Javier Salas y Clifford Aboagye han hecho una gran dupla dinámica, con recuperación, ida y vuelta. Entonces, creo que destapar un hoyo para taparlo, no sería conveniente”, señaló José Guadalupe Cruz.

“Pero Rafa con su experiencia e inteligencia nos puede jugar atrás y necesito un líder también en zona defensiva. Hoy en la teoría, mi respuesta sería quizá que de central lo puedo explotar más. Nuestra media está dinámica, fuerte y muy bien, en algún momento lo puedo usar ahí. Vamos esperar que se incorpore, ver cómo viene y será una competencia fuerte para todos”, concluye el «Profe» Cruz.

