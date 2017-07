Chivas-Porto, una prueba para jóvenes rojiblancos

Será el último examen para el campeón, antes de comenzar la defensa de su corona. Chivas enfrentará este miércoles al Porto de Portugal, en partido amistoso que se disputará en la casa rojiblanca. Tres días antes de iniciar el Apertura 2017, todo parece indicar que el técnico Matías Almeyda no arriesgará a sus principales figuras.

El entrenador del Rebaño Sagrado ya había advertido, días atrás, que el partido significaría una oportunidad para los jóvenes. Así, cuando el balón comience a rodar, en punto de las 19:00 horas, los canteranos rojiblancos estarán sobre el terreno de juego.

“Sabemos el compromiso que significa estar en Chivas, el representar a un equipo de puro mexicano y un equipo tan grande. Lo sabemos, desde fuerzas básicas nos lo enseñan. Más que un reto, enfrentar al Porto lo tomamos como una vitrina para que nos vea Almeyda, nos dé más confianza y seguir sumando minutos con el primero equipo”, explicó el mediocampista de contención, Fernando Beltrán.

“Matías siempre nos dice que juguemos libres, con mucha confianza. Que hagamos lo que sabemos y no nos presionemos. Que al final si tenemos un error él nos va a respaldar totalmente. Lo que me dice mucho es que no me ponga nervioso, que haga las cosas como sé hacerlas, que juegue al futbol, que lo disfrute. Estar en Primera División es muy bonito”, añadió.

Apenas el domingo pasado, frente a Tigres, Fernando Beltrán jugó su primer partido oficial con Chivas. De inmediato recibió el apoyo del plantel. “La verdad siempre nos respaldan. Es como una familia. Nos han dicho que hagamos las cosas. Que no importa si nos equivocamos, ellos nos van a respaldar, pero que nos sintamos con esa confianza de jugar libres”, sentenció.

“Es una vitrina”: Diego Cortés

Por su parte, el joven lateral derecho, Diego Cortés, coincide con Beltrán. Asegura que el duelo de este miércoles, frente al Porto de Portugal, será una importante oportunidad. Los jóvenes quieren ganarse la confianza del técnico para pelear un lugar en la Primera División.

“Es una buena vitrina para seguir mostrando y trabajando. Que el técnico sepa que los chavos queremos un lugar en el primer equipo. Nada más debemos aprovechar que el profesor nos está dando mucha oportunidad. Todos queremos estar porque es una buena vitrina para seguirnos mostrando”, detalló Cortés.

“Más que presión, es un compromiso porque es el actual campeón y hay que seguir por ese camino. Portar esta camiseta es un orgullo, una alegría y un gran compromiso porque sabemos que Chivas es el mejor equipo de México. A final de cuentas, tengamos chavos o no, Chivas tiene que ir por el mismo camino: buscar el campeonato en los dos torneos”, finalizó el joven lateral.

