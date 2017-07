Pompilio Páez afirma que el Tricolor no fracasó

Pompilio Páez aseguró que la eliminación frente a Jamaica no fue un fracaso, pues afirmó que a México sólo le faltó eficacia.

“La palabra fracaso no me gusta. Cuando nosotros intentamos tantas cosas no creo que sea un fracaso, si lo vieras por el resultado por que querías ganar la copa, estar en la Final, podría ser. Tuvimos las oportunidades de hacer un gol y el futbol los premió a ellos, lo que falto fue eficacia”, declaró el timonel del Tri en esta Copa Oro.

Por su parte, Pompilio afirmó que, a pesar de que la derrota fue dolorosa, el futbol mexicano, así como la Selección, tendrán que levantarse con la frente en alto.