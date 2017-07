Jair Pereira respalda la continuidad de Juan Carlos Osorio

Una parte de la delegación mexicana que participó en la Copa Oro regresó la tarde de este lunes a la ciudad de Guadalajara. Con la amargura de la eliminación en semifinales frente a Jamaica, el defensor central de Chivas Jair Pereira, dio la cara para respaldar la continuidad del técnico nacional, Juan Carlos Osorio.

“No está en nuestras manos el decidir esas cosas. No nos gusta meternos. Lo que he aprendido es que al respetar procesos siempre le viene bien a un equipo. Me ha pasado con Chivas que se respetó a Matías (Almeyda) y ve lo que pasó. Lo demás, no somos quienes para opinar de lo que diga la gente de arriba”, explicó el futbolista.

“Siempre he dicho que es bueno aguantar los procesos, pero no soy quién te pudiera decir. Hay gente más arriba que decide y uno como jugador hace lo que se le diga. Uno trata de apoyar al técnico con resultados, desgraciadamente no se dan y al que se le juzga es a él, es así. Cuando dejas todo en la cancha, no le debes nada a nadie; si piensas que te faltó, obviamente sí sería un fracaso. Traté de dejar todo, de hacer las cosas bien y desgraciadamente no se puede cumplir la meta”, añadió.

Además, expresó su molestia porque los aficionados mexicanos inmediatamente comenzaron a pedir la cabeza de Juan Carlos Osorio. Al salir del Rose Bowl, donde México había quedado eliminado, los seguidores aztecas le gritaron “fuera, fuera”.

“Nunca es grato. En ningún equipo y menos en Selección nacional nunca es grato escuchar que la gente abucheé a tu técnico. Siempre hemos vivido eso, somos criticados si las cosas salen mal, pero estamos tranquilos porque sabemos que así es el entorno. Queríamos otras cosas para la selección nacional. Apuntábamos a un título, desgraciadamente no se da, pero así es nuestra vida: siempre estamos expuestos a las críticas”, señaló Pereira.