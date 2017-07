VIDEO: Arquero de Jamaica sufre lesión en una mano por jugada accidental

Una baja muy sensible sufrió la selección de Jamaica en plena disputa de la final de la Copa Oro ante Estados Unidos: su arquero Andre Blake.

El mejor arquero del certamen tuvo que salir del partido con una lesión en la mano derecha, al parecer fractura, en una jugada accidental donde fue pateado por Kellyn Acosta.

Al minuto 19, Jozy Altidore sacó potente disparo que Blake desvió, en el intento de contraremate, Acosta pateó la mano del portero provocando la lesión.

Las asistencias entraron y determinaron que Andre no podía continuar y tuvo que salir entre lágrimas.

We Hope you the Best @andreblake29 🇯🇲

By far the Best Player of the @GoldCup 🔝

