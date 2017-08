Rodolfo Pizarro reconoce que al campeón Chivas le urge ganar

Chivas sigue sin ganar. En tres partidos del Apertura 2017, tres empates. La cosecha es pobre: tres puntos de nueve disputados. Y aunque el futbol exhibido por el campeón defensor ha sido bueno por momentos, los números son malos. Por eso, Rodolfo Pizarro, una de las figuras del plantel, reconoció la urgencia de sumar de a tres.

“Creo que los primeros minutos fuimos muy superiores, no supimos manejar el partido, creo que teníamos mucho para ganar este partido, tenemos que darle la vuelta a la página. Nos urge ganar. Los primeros veinte minutos fueron excelentes, dejamos ir la ventaja. Nos desconcentramos y después no supimos regresar”, señaló.

La noche del sábado pasado, Chivas tuvo ventaja de 2-0 sobre el Necaxa. Pero al final se tuvo que conformar con un 2-2. Pizarro marcó un golazo, pero a poco le supo. “Me hubiera sabido más si hubiéramos ganado. El objetivo es ganar, es avanzar. Cuando uno no gana, no disfruta tanto los goles. Mejoramos un poquito, tuvimos buenos momentos, desgraciadamente no pudimos ganar”, lamentó.

Señaló, pese a todo, que el equipo mantiene la calma. “Desesperación no hay. Yo creo que hay ganas de seguir trabajando, buscar arriba, tenemos que redoblar esfuerzos, trabajar mucho más todos para ganar. Hemos mejorado respecto a los partidos pasados, pero falta ajustar un poquito. Debemos trabajar más, pero vamos por buen camino. Si hubiéramos estado concentrados, hubiéramos hecho más goles. Desgraciadamente no fue así, falta ajustar poquito, trabajar más”, aseveró.

Chivas no tuvo descanso y este domingo el plantel se presentó a entrenar en Verde Valle. No hay tiempo para relajarse, pues el miércoles disputará un partido definitivo en la Copa MX. Visitará a FC Juárez. Y los dirigidos por Matías Almeyda necesitan de una victoria para encaminarse a la calificación.

