Directiva del Atlas prefiere no hablar sobre Rafael Márquez

Como la situación es delicada, la directiva del Atlas asegura que prefiere no hablar. No quieren entorpecer los procedimientos legales. Sobre Rafael Márquez pesa una fuerte acusación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que tiene nexos con el narcotráfico. Él busca probar su inocencia.

“Quiero empezar por decir dos líneas acerca de Rafa. El asunto se está atendiendo en las instancias correspondientes. Es nuestro compromiso no entorpecer la resolución, por eso no comentaremos sobre el tema”, aseguró este miércoles el presidente del club, Gustavo Guzmán.

Se negó a responder si el contrato del Atlas con el futbolista se mantienen vigente. No ha querido dar claridad al tema. Únicamente habló sobre la Asociación de Futbolistas que Márquez encabeza. Espera que otros continúen con el proyecto iniciado por el capitán de los Zorros.

“Ayer declaró el ‘Chaco’ (Christian Giménez, del Cruz Azul) que está puesto. Ellos habían trabajado mucho juntos. Rafa ni está cojo ni manco y sigue teniendo teléfono. No vive el mejor de los momentos ni una vida muy normal, pero seguramente tiene comunicación con ellos”, señaló.

Difícil traer un refuerzo

Por otra parte, reveló que ha sido difícil buscar un refuerzo a estas alturas. Con la ausencia de Rafael Márquez mientras resuelve su tema legal, más la baja de Clifford Aboagye por todo el torneo, por lesión, se ha analizado la posibilidad. Sin embargo, no encuentran un jugador de su agrado.

“Hasta hoy, no. El ‘Profe’ (José Guadalupe Cruz) está tranquilo con lo que tiene. Hemos visto varias opciones. Seguimos en la búsqueda, pero no se ha encontrado que los candidatos encajen con lo que buscamos. Es imposible encontrar una copia de Clifford. Hasta hoy no lo hemos encontrado. No creo que se pueda dar”, detalló.

“Hace rato nos comentaron que había alguien interesante, pero veremos. Tenemos 26 jugadores sanos, versátiles. Yo haré el esfuerzo económico si es necesario, pero ya conocen las experiencias que hemos tenido al importar por importar. No estamos haciendo caso a la ola de comentarios que nos ponen en el descenso. No estamos en la posición de estar nerviosos. Sí preocupados, pero no nerviosos”, concluyó.

