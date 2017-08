Atlas apeló este domingo la expulsión de Stiven Barreiro

La directiva no ha tardado en hacer lo suyo. Este domingo, la gente de pantalón largo en el Atlas se movió ante las autoridades de la Comisión Disciplinaria. Y presentó una apelación por la expulsión que sufrió Jaine Stiven Barreiro, frente al Cruz Azul. Así, esperan que no reciba castigo y pueda jugar el martes ante Lobos BUAP, en el Estadio Jalisco.

El defensor central vio la tarjeta roja al minuto 39 del encuentro que finalmente los Zorros perdieron por 2-1. La dirigencia rojinegra considera que la decisión del árbitro fue injusta, por lo que procedió a presentar la apelación, que se acompaña con pruebas en video de que no existió falta.

“Ojalá que proceda la apelación porque no lo toqué. No creo que fuera para expulsión. Ojalá pueda jugar el martes. Hay contacto, pero nunca para expulsión. De hecho cuando me voy, el jugador (Édgar Méndez, del Cruz Azul) me pide disculpas porque no podía hacer nada. Él no tiene la culpa”, explicó el propio Barreiro.

Tras sufrir su tercera derrota consecutiva, Atlas no tuvo descanso. No hay tiempo para ello. A media semana se jugará la sexta fecha del Apertura 2017. Y los Zorros necesitan volver a la senda del triunfo en el Estadio Jalisco, cuando reciban a Lobos BUAP. “Debemos aprovechar el martes en casa. La verdad preocupa, pero es apenas la quinta fecha y todavía tenemos tiempo para mejorar. Esperamos despertar rápido”, sentenció Barreiro.

Los Zorros entrenaron la mañana de este domingo. Milton Caraglio no pudo trabajar al parejo. El sábado, en el Estadio Azul, sufrió un fuerte golpe que lo obligó a dejar el encuentro. Ahora, el centro delantero es duda para el duelo del martes frente a Lobos BUAP.

