Cruz, técnico del Atlas, extraña a su capitán, Rafael Márquez

Atlas vive un mal momento. Acumula tres derrotas de forma consecutiva. Y la ausencia de su capitán, Rafael Márquez, pesa de forma importante. El veterano futbolista no puede jugar por un tema extrafutbolístico. Se encuentra resolviendo un tema grave. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de tener nexos con el narcotráfico.

“Pareciera ser que algo raro pasa en nuestro entorno. Lo de Rafa Márquez primero, luego Clifford (Aboagye, fuera el resto del semestre por lesión. Y no olvidemos que también perdimos por todo el torneo a Leiton Jiménez y cándido Ramírez. Tenemos cuatro jugadores que prácticamente no tendremos este torneo y obviamente te condiciona un montón”, explicó el entrenador de los Zorros, José Guadalupe Cruz.

A Márquez se le echa de menos, pues es el máximo referente del Atlas “Rafa lo que representa para nosotros es increíble. Lo que influye en el juego, la lectura que tiene en el campo. En todo, dentro y fuera del terreno de juego, por supuesto que lo extrañamos. Estamos hablando de nuestro capitán y por situaciones extrafutbolísticas de repente no puede jugar. Obvio que a todos nos afecta, deja tú en lo profesional, sino en el aspecto humano”, sentenció el estratega.

Lamentó también la baja de Aboagye, quien fue operado de la rodilla derecha y se perderá el resto del torneo. “Clifford era nuestro mejor hombre hasta la lesión. De cualquier forma, no tenemos por qué pretextar nuestras tres derrotas en que hemos perdido a esos jugadores. Somos un equipo y hoy a pesar del dolor de las derrotas, hemos sacado conclusiones para el martes (contra Lobos BUAP), porque no tenemos tiempo. Debemos reaccionar ahora mismo”, aseveró el “Profe” Cruz.

Cabeza fría

Finalmente, dijo que debe mantener la calma y no pensar en su puede ser despedido del club, por la presión de estar a un punto del fondo en la tabla porcentual.

“En lo que a mi me corresponde, tengo que estar sumamente frío. No puedo empezar a echar culpas. Tengo que enfocar mi pensamiento y energía en encontrar soluciones. Eso se logra con trabajo de equipo. La comunicación y confianza es fundamental, igual que la continuidad. Pero las decisiones que tomen los de pantalón largo no me corresponden a mí”, finalizó el técnico del Atlas.

