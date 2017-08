Chivas no pierde confianza para superar el mal momento

Aunque el momento es malo, la confianza no se pierde. Chivas, campeón defensor del futbol mexicano, es último de la clasificación. Ha tenido un pésimo arranque en el Apertura 2017. Pero en el plantel rojiblanco se mantiene intacta la idea de superar la situación actual.

“El equipo se encuentra bien. Obviamente no con los resultados que esperamos. Nunca es grato ir últimos de la tabla, pero el equipo está confiado que las cosas pueden salir adelante. Somos el mismo grupo del torneo anterior, debemos encontrar la intensidad que nos ayudaba a complicarle el partido a todos”, explicó este lunes Jair Pereira.

“Hemos cometido errores personales, muy puntuales, que te cuestan los partidos. Por momentos se juega muy bien, con la idea que tenemos desde que llegó Matías, pero por momentos dejamos de ser intensos. Debemos encontrar de nuevo ese equilibrio. El equipo se encuentra con mentalidad positiva, sabiendo que esto se puede remontar. Es el inicio del torneo, tenemos mucho por delante, pero no queremos dejar escapar más puntos. Entonces, debemos ajustar cuanto antes”, añadió el defensor central.

Cualquiera pensaría que la presión es grande en Chivas. Pero Jair Pereira aseguró que este no es el peor momento que ha vivido en el club. “Para nada. Nos tocó vivir momentos más difíciles donde estabas viviendo un descenso y no podías dejar escapar puntos. Vivimos el presente, debemos salir de esta mala racha. El equipo se encuentra con la mentalidad de remontar. No podemos dejar escapar más puntos, porque conforme avanzan los partidos se reduce la oportunidad de seguir sumando. Tenemos un partido el miércoles (de visita ante Santos) y debemos corregir todos esos detalles para salir a ganar”, afirmó.

Falla el aspecto físico

El mediodía de este lunes, después de la práctica, Jair Pereira acudió al encuentro con los medios. Ahí, reconoció una de las causas más importantes para el mal paso de Chivas. El equipo no se encuentra a tope en el aspecto físico. Algunos jugadores están bajos en ese aspecto, pues no hicieron pretemporada.

“Chivas es un gran equipo que cuenta con jugadores que quieren trascender. Es un equipo que tiene una mentalidad totalmente ganadora y que lo ha demostrado. El torneo anterior, ante cualquier equipo se ponía al tú por tú. Estábamos en nuestro mejor nivel, físicamente perfectos. Ahora sí ha tenido mermas físicas porque algunos no hicimos pretemporada, además hay algunos lastimados, que hemos ido recuperando”, aseveró.

“Cada equipo te dirá sus virtudes. América y Tigres tienen gran plantel, pero Chivas también tiene un gran plantel y le puede competir al que sea. Sólo hay que ajustar lo que veníamos haciendo, que encontremos ese balance. El torneo pasado en 90 minutos el equipo no dejaba de correr, era intenso y protagonista por su juego. Debemos volver a esas bases y apretar las tuercas que nos han faltado”, finalizó Jair Pereira.

