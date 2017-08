Matías Almeyda, técnico de Chivas, no baja los brazos

El técnico de Chivas se mantiene firme. Reconoce el mal momento que vive su equipo. Pero asegura que eso no lo hace bajar los brazos. Se mantiene en la lucha, pues asegura que el Rebaño Sagrado saldrá de esta.

“Creo que hay una realidad: no estamos pasando un buen momento a nivel futbolístico. Hemos caído en esta situación en la que todos estamos incómodos, pero con muchísimas ganas de salir adelante. La única manera de lograrlo es trabajando y corrigiendo errores. Esto a mí no me baja los brazos. Me hace redoblar la apuesta y salir para adelante otra vez”, sentenció.

“Tener una receta es difícil, si la tuviera seríamos campeones otra vez. Insisto en que hay que trabajar y corregir errores. Nuestro equipo se ha caracterizado por ser dinámico, agresivo, con jugadores combativos, por tener el control del juego. Por una cuestión de nivel no hemos logrado mantener esa regularidad. Es la que le quiero transmitir a nuestro público para que se queden tranquilos porque Chivas va a levantar”, aseguró el entrenador.

Enseguida, el estratega enumeró las razones de la baja rojiblanca. “Yo lo dije desde las primeras conferencias de prensa, acá no va a haber excusas, pero sí hay realidades. Hemos hecho una pretemporada con un montón de jóvenes, en la final contra Tigres (por el trofeo Campeón de Campeones) se me lesionaron dos jugadores importantes, ‘Gallito’ y Alanís, los tuvimos parados 15 días”, detalló.

“Después, vinieron los jugadores de Selección estando en competencia, que no es lo mismo que estar en pretemporada. No hay excusas de esto, pero sí hay una realidad. Soy consciente de que futbolísticamente no estamos igual que el torneo pasado, pero tampoco lo voy a dramatizar porque hoy estemos últimos. Sé que el equipo va a salir adelante”, concluyó el argentino Matías Almeyda.

