Anette Vázquez sueña con el título para Chivas femenil

El nombre de Anette Vázquez ya está grabado en la historia de Chivas femenil. Fue ella quien marcó el primer gol rojiblanco en la Liga MX femenil. Hoy, luego de cuatro fechas disputadas, tiene una idea clara del nivel de competencia. Y se muestra segura para sentenciar: “Queremos ser campeonas”.

“Nos sentimos satisfechas de lo que hemos logrado poco a poco. El partido que viene (contra Monterrey) le echaremos todas las ganas para seguir adelante. Creo que será un encuentro difícil, pero sé que vamos a sacarlo adelante. Vamos poco a poco, partido a partido, pero todas tenemos el objetivo de ser campeonas”, señaló este miércoles después del entrenamiento.

Hoy, ya sufre las consecuencias del futbol profesional, que demanda tiempo. “Mi familia está muy contenta de lo que poco a poco he logrado y siempre me han estado apoyando en cada partido. Es difícil porque hay veces que tengo que estar entrenando y es muy poco tiempo el que estoy con ellos. Pero el poco tiempo que estoy con ellos lo disfruto”, relató.

El deporte la obliga a perderse ocasiones especiales con su familia, pero no se arrepiente del camino elegido. “Sí he estado en varias ocasiones en ese problema. Te pones a pensar y te da tristeza. Sí me ha pasado, pero si haces lo que más te gusta, siempre vas a estar orgullosa de ti. Hay un sacrificio, pero vale muchísimo la pena”, sentenció la atacante rojiblanca.

Europa, una meta

Finalmente, Anette Vázquez expresó su sueño de jugar en Europa, como las mexicanas Kenti Robles (Atlético de Madrid) y Charlyn Corral (Levante). “Sí me gustaría ser como ellas porque creo que es a lo máximo que podemos aspirar. Me gustaría seguir ese camino, como ellas lo han hecho. Aspiro a llegar a lo máximo con la selección y seguir aquí con Chivas hasta que ya no pueda más. Después, cuando esté más grande, ir a España o algún otro lugar a ver si hay más oportunidades allá”, concluyó.

