Atlas se quedó con sabor amargo tras empate ante Lobos BUAP

Por haber jugado casi 60 minutos con un hombre menos, cualquiera diría que un punto es bueno. Pero en Atlas hay molestia luego del 1-1 del martes pasado, frente a Lobos BUAP. El equipo había logrado ponerse en ventaja a tres minutos del final y en el último suspiro del encuentro, les sacaron la victoria.

“Tristes porque teníamos el marcador a favor. Desafortunadamente, en una jugada accidentada nos empataron. Más allá del empate, (la molestia) es por el esfuerzo que se había hecho y la entrega del equipo que dejó el corazón en la cancha. Nos llevamos un punto y al final se suma, pero con un amargo sabor de boca”, reconoció el guardameta Miguel Fraga.

Los Zorros llegaron al duelo del martes pasado con una racha de tres derrotas de forma consecutiva. Muy pronto, el encuentro se volvió cuesta arriba, con la expulsión de Jaine Barreiro, al 33′. Pero el cuadro tapatío se mantuvo firme. Aguantó los embates y se puso en ventaja. Por eso pesa tanto en el plantel haber dejado escapar el triunfo.

“Son detalles propios del fútbol. Tendremos que trabajarlos y mejorarlos para repuntar en lo que nos está haciendo falta para sacar los tres puntos, que son nuestra prioridad”, añadió el guardameta rojinegro.

“Profe” Cruz no está nervioso

Por su parte, el técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz, asegura que no está nervioso. Su equipo ha sumado sólo uno de los últimos 12 puntos en disputa. Sabe que en el futbol mexicano la paciencia es corta. Las cabezas de los entrenadores ruedan con facilidad. Pero el “Profe” se mantiene tranquilo.

“Yo estoy ocupado más que preocupado. Ocupado en sacar tres puntos, victorias que es lo que te sirve más. Hemos tenido montón de circunstancias en los partidos que perdimos y en el último que empatamos, no es necesario repetirlas. No gano nada estando preocupado, nervioso. Concilio el sueño, duermo bien. Hago mi mejor trabajo y lo intentaremos hasta el final. Apenas va la jornada seis y no puedo tirar la toalla”, sentenció el estratega.

