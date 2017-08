Julián Quiñones no festejará si le anota a Tigres

Ya no lleva puesta la camiseta de Tigres. Pero no olvida que ese fue el equipo que le abrió las puertas en México. Por eso, Julián Quiñones, actual líder de goleo del futbol mexicano, aseguró que no festejará en caso de anotarle a los regiomontanos, este sábado cuando los enfrente con su nuevo equipo, Lobos BUAP.

“Nosotros estamos muy bien, mentalmente concentrado en el torneo. Sabemos que viene un rival muy complicado, muy duro. Pero nosotros estamos preparados para cualquier cosa y en esta Liga cualquiera le gana a cualquiera. Estoy muy alegre de volver al ‘Volcán’. Ya quería que se diera ese día y primero Dios vamos a salir a afrontarlo de la mejor manera. Sin hacer cosas de más, siempre haciendo lo mismo que en el último partido para buscar ganar”, explicó.

Quiñones se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Aquí, Lobos BUAP se quedó después del empate ante Atlas, la noche del martes pasado. El atacante suma cinco tantos en el Apertura 2017 y es líder de ese departamento. Enfrentar a su ex equipo le llena de alegría.

“Estoy muy agradecido con Tigres por la oportunidad que me dio. Me abrió las puertas en México y pues así mismo los respetaré dentro del campo de juego, como siempre lo he hecho. Los enfrentaré como a otro rival. Yo hago lo que sé dentro de la cancha y nada más”, señaló.

“Me pondría contento anotar, le daría una alegría a mi equipo y a mí mismo. Pero no lo festejaría. Le tengo mucho respeto a esa institución que me abrió la puerta. ‘Tuca’ (Ricardo Ferreti) es un gran técnico y esperamos en el campo de juego dar lo mejor”, finalizó Julián Quiñones.

Lo más visto de Publimetro: