Rey Vargas tratará de mantenerse como campeón mundial súpergallo del CMB

El peleador mexicano Rey Vargas vivirá una segunda prueba de fuego cuando este sábado 26 de agosto suba al ring del StubHub Center de Carson, California, para hacer la primera defensa del título mundial de peso súpergallo del Consejo Mundial del Boxeo ante Ronny Ríos.

El pasado 25 de febrero, el oriundo de Otumba, Estado de México, fue a Inglaterra para enfrentar al local Gavin McDonnell, su primera de esas pruebas, y traerse el cinturón. “Estamos ajustando detalles nada más, y ya listos para emprender el vuelo y subir al ring”, afirmó Vargas. Rey no considera la pelea ante Ríos como la más difícil de su carrera, pero toma el reto con responsabilidad porque quiere mantenerse como monarca mucho tiempo.

“Tal vez no es la (pelea) más difícil, pero sí empezamos como responsabilidades, ahora el campeón soy yo y creo que debemos tomar el reto con responsabilidad porque vendrán unos más duros. Estamos conscientes de que ser campeón ya no es cualquier cosa, ya no hay cualquier tipo de rivales, sino lo mejor del mundo”. Sabe que Ronny Ríos le presentará un combate totalmente diferente al que fue con McDonnell, pero se siente listo y confiado, más porque en su esquina está el experimentado Ignacio Beristáin.

“Don Nacho es un viejo lobo de mar, te da las palabras exactas, directas a lo que tiene que ser el plan. Esta pelea tendrá un panorama totalmente diferente al de Inglaterra, será de nueva cuenta en patio de mi rival pero bueno, las tácticas son diferentes, la técnica de cada uno es diferente”.

Rey Vargas quiere convertirse en un ídolo del boxeo mexicano, pero no corre, sabe que le falta mucho camino que recorrer y está seguro de que pronto surgirán las nuevas figuras del pugilismo azteca. “Yo creo que la generación que venimos empujando y entrando somos buenos boxeadores. Pero no nos hacemos ídolos de una pele a a otra, incluso los ahora que van de salida tuvieron un tiempo para convencer al público y nosotros debemos tener ese tiempo”.

Por lo pronto, Rey no pierde piso por ser campeón mundial y se mantiene trabajando como si no lo fuera para demostrar que es un boxeador que promete mucho en este deporte.

“No veo gran diferencia (entre ser campeón y no), mi trato con el público es el mismo. Lo que sí es que te reconocen más, te tratan con más respeto y eso no tiene precio. Les prometo que este sábado van a ver una pelea electrizante, los dos tenemos un récord muy bueno, esta cartelera, junto con Cotto va a ser muy explosiva”, concluyó el mexicano.

TE RECOMENDAMOS