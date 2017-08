'Mayweather y McGregor que se jodan': De La Hoya

A través de su cuenta de Twitter, Oscar De La Hoya aseguró que la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor es una falta de respeto para el boxeo.

“JODER, ambos le están faltando el respeto al deporte de boxeo”, escribió el mexicano.

El ex boxeador afirmó que con la pelea del próximo 16 de septiembre entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Gennady Golovkin, se borrará la mala imagen del combate que se llevará a cabo en la T-Mobile de Las Vegas, Nevada.

Tras haber escrito su punto de vista en su red social, De La Hoya borró el tuit; sin embargo, minutos después volvió a publicarlo.

FUCK YOU #MayweatherVsMcGregor BOTH OF YOU ARE DISRESPECTING THE SPORT OF BOXING #CaneloGGG Sept 16th https://t.co/SX1Co1Uuj8

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) August 25, 2017