Atlas resiente en la cancha las bajas de Márquez y Aboagye

El Atlas ha perdido gas de forma dramática. Arrancó con dos triunfos el torneo y parecía que daría mucho de qué hablar en el Apertura 2017. Pero tras la derrota del sábado pasado (1-2) ante Necaxa, suma sólo un punto de los últimos 15 disputados. El técnico José Guadalupe Cruz reconoce que las bajas de Rafael Márquez y Clifford Aboagye se resienten.

“Las circunstancias están ahí. Es un hecho: lo resentimos en el campo de juego. Al final, nos ha hecho falta enfocarnos más en trabajar los partidos como lo veníamos haciendo. Con otros nombres, pero manteniendo la esencia del equipo. En estos cinco partidos no hemos vuelto a ser ese equipo que prometía. Debemos recuperar eso lo antes posible, porque no es lo ideal seguir dejando escapar puntos y victorias”, reconoció.

Atlas perdió a su capitán Rafael Márquez por un problema ajeno a la cancha. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusa de tener nexos con el narcotráfico. Él intenta probar su inocencia. Clifford Aboagye se lesionó la rodilla derecha y fue operado. Estará fuera todo el torneo.

“Hoy más que nunca estamos claros que hemos perdido funcionamiento. Las ausencias han pesado, definitivamente y no hemos encontrado soluciones al respecto. Si el mercado lo permite, seguimos intentando traer un refuerzo. La directiva está muy adelantada en las negociaciones. En definitiva nos vendría bien”, reconoció el “Profe” Cruz.

“Estamos preocupados, molestos con nosotros mismos, porque esto no es reflejo de lo que tiene Atlas. Más allá de las bajas, somos un equipo que todo el torneo pasado tuvo ausencias importantes. Cuando no estuvieron Márquez y Ustari, lo habíamos solventado bien. Hemos dejado de hacer algunas cosas para que el equipo mantenga un nivel alto y encuentre resultados. No hay que poner excusas, la solución la tenemos aquí dentro del equipo”, concluyó.

