Alejandro Mayorga, de Chivas, destaca su aprendizaje con el Tri

Cuando su nombre apareció en la convocatoria de Selección mexicana, sorprendió a todos. Alejandro Mayorga, joven que milita en Chivas, no había siquiera debutado en la Primera División. Juan Carlos Osorio lo llevó a Copa Confederaciones para que se integrara al grupo, pero sin registrarlo. Después, fue llamado también para la Copa Oro, donde no jugó.

Tiene apenas 20 años. Su experiencia en el máximo circuito se limita a 45 minutos en la actual temporada. Le queda mucho camino por recorrer. Pero Mayorga destaca el aprendizaje que tuvo con el Tricolor. La enseñanza adquirida le ayudará para crecer como futbolista.

“Pienso que aprendí mucho, tuve una muy buena experiencia. Tuve la oportunidad de convivir con muchos jugadores ya grandes, de experiencia. Entonces, creo que el convivir, el estar con ellos, el estar aunque sea entrenando te sirve mucho”, señaló el jugador de Chivas.

“Me quedo con los comentarios buenos de las personas que me apoyaron. Eso es lo que me beneficia. Agradecerles a todos los que me apoyaron en todo momento. Fue una excelente experiencia, la verdad. Fue algo único, algo que no esperaba a esta edad, pero se me brindó la oportunidad y creo que la supe aprovechar”, agregó Mayorga.

Aseguró que volvió de Selección con una grata impresión de Juan Carlos Osorio. El colombiano le explicó en todo momento su rol dentro del grupo. “Él desde un principio nos comenta a Edson (Álvarez, del América) y a mí, que nuestro llamado es por el trabajo que hicimos en el Mundial (Sub-20). Tuvimos un muy buen Mundial, gracias a Dios, en lo personal. Entonces, de ahí vino el llamado”, sentenció.

Seguro de salir adelante

Por otra parte, Alejandro Mayorga expresó este lunes su total confianza en que Chivas saldrá del mal momento. El campeón del futbol mexicano no conoce la victoria, luego de siete fechas disputadas en el Apertura 2017. Con apenas cinco puntos, de 21 disputados, es penúltimo de la clasificación.

“La verdad nosotros no lo tomamos tanto como presión, sino como una exigencia para poder salir adelante. Estamos seguros del equipo. Hay mucha unión, lo que nos hace llevar las cosas de buena manera y sabemos que tarde o temprano esto va a terminar”, concluyó Mayorga.

Lo más visto de Publimetro: